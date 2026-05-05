  • Новость часаПогранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи
    5 мая 2026, 19:45 Мнение

    Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Как колумбийцы стали главной наемной силой для ВСУ
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    ЛДПР предложила вернуть все дорожные видеокамеры обратно государству
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    Несколько дней назад достоянием СМИ стало то, что ответственные сотрудники аппарата НАТО собирают на встречи представителей западной индустрии кино и ведут с ними разговоры о востребованности продукции военно-патриотической направленности. С учетом того, что эмоциональная атмосфера сейчас и так разогрета до предела, такие сообщения немедленно легли в копилку сведений о нарастающей в США и Европе лавине военной пропаганды.

    Противники России на Западе всегда умели качественно пользоваться художественными средствами для убеждения народа в единственно правильной точке зрения о том, с кем в данный момент воюет Океания. Нет особенных сомнений в том, что целью натовских чиновников и является добавить кинематографическую составляющую к тому, что и так выливается на головы несчастных европейских избирателей изо всех средств массовой информации.

    И будет интересно понаблюдать за тем, как испытанные методы воздействия на общественное мнение стран Запада будут работать в современных условиях. Результаты могут оказаться самыми разнообразными.

    В первую очередь примечательно то, что информация о натовских посиделках оказалась достоянием СМИ – это одинаково характеризует всех их участников. И если судить по тому, что стало известно, чиновники НАТО подошли к своему делу достаточно формально – на уровне ответственных за идеологическую работу в позднем СССР. А их визави из мира кинематографа также решили не держать язык за зубами, а использовать неловкую натовскую агитацию для того, чтобы привлечь к себе внимание журналистов.

    В любом случае пока все это производит впечатление некоторой легкомысленности с обеих сторон. Хотя и времена сейчас намного менее серьезные.

    Фундаментальное отличие современной ситуации от эпохи холодной войны состоит в том, что тогда СССР и коммунистические идеи действительно представляли собой альтернативу всему западному образу жизни и системе ценностей. Сейчас конфликт России и Запада, как и Китая и США, разворачивается в условиях всеобщего участия в свободной рыночной экономике: мир в этом смысле является единым, несмотря на все попытки американцев разрушить это единство санкциями и торговыми войнами.

    Запад и остальной мир, включая Россию, разделяют отличающиеся интересы: одни хотят сохранить монополию на получение выгоды от всего, что в мире происходит, а другие стремятся к большей свободе выбора. Однако такого рода разделение сложно назвать настолько всеохватным, что это привело бы к возникновению чего-то стоящего в мире искусства. А невероятное количество видеоподелок, где русские или китайцы выступали в качестве опасных «чужих», в Европе и США и так производилось всегда очень много.

    Даже самые «золотые» времена наших отношений в 1990-е были отмечены такого рода кинематографическими произведениями. Поскольку противопоставление «райского сада» и «джунглей» является самым важным инструментом собственной самоидентификации на Западе – в этом смысле старина Жозеп Боррель был совершенно прав. А в джунглях должны быть разные опасные хищники, и русские традиционно на эту роль годились лучше всего.

    Кроме того, холодная война, особенно в первые годы, действительно была временем противостояния двух систем не на жизнь, а на смерть. Задачей пресловутого маккартизма в Голливуде не было убедить кого-то создавать антикоммунистическое кино: оно и так снималось достаточно успешно. Задачей было именно подавить любые признаки инакомыслия. Просто потому, что они могли теоретически сыграть на руку СССР и его сторонникам внутри США. Все-таки после Второй мировой войны и до XX съезда КПСС левые настроения в мире были очень сильными, включая творческую среду.

    Мощнейшее давление, которое СССР оказывал на Запад, создавало там сильные эмоции, а именно они являются лучшим фактором производства сильной кинопродукции даже пропагандистского содержания.

    Сейчас все эмоции слабые, политики в Европе прекрасно понимают, что нападать на них Россия не собирается, так что идеологическая борьба также получается весьма хиленькая. Обратим внимание – за четыре года вооруженного противостояния на Украине в Европе и США не создано ни одного сильного по драматическому содержанию кино на эту тему.

    И это при всем накале страстей, который мы наблюдали в первые полтора–два года после начала специальной военной операции. Некоторые деятели западного кинематографа приезжают в Киев, но совершенно не рвутся создать что-нибудь красивое про судьбу своих украинских клиентов.

    Ничего яркого не создано и на тему уничтожения Израилем сектора Газа, да и вообще всех трагедий, происходящих на Ближнем Востоке – они на Западе никому не интересны. Современный европейский человек достаточно безразлично относится к собственной судьбе, не говоря уже о происходящем в мире, и деятели кинематографа это прекрасно чувствуют.

    Тем более что сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент именно мобилизации широких народных масс. Это было естественно и необходимо в условиях индустриального общества в точном соответствии с известной цитатой про кино и цирк от создателя Советского государства.

    Сейчас мы не найдем ни одного политика на Западе, который был бы заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя огромным коллективом. Наоборот, управление там сейчас осуществляется через разобщение людей и их массовую апатию: первое создает возможности для манипуляции, а второе сохраняет за правящими элитами гарантированные 60% голосов на любых выборах.

    Поэтому в создании сильного массового кино в поддержку борьбы НАТО с «российской агрессией» никто, на самом деле, особенно не заинтересован.

    И наконец, даже если некоторые деятели кино «поведутся» на уговоры натовцев, то совершенно не факт, что у них хорошо получится. Объяснить причины того, почему современная эпоха не производит убедительные и яркие киношедевры – это дело культурологов и социологов. Но мы имеем дело с фактом – в последние годы мировой кинематограф совершенно не блещет творческими идеями.

    Наиболее яркий показатель: коллекции художественных фильмов, предлагаемые системами развлечений на борту в крупных авиакомпаниях – там стало решительно нечего смотреть. Так что даже если правительства стран НАТО напрягутся и смогут мотивировать своих творческих личностей на производство кино про российскую угрозу, сложно ожидать появления чего-либо яркого и убедительного.

    Однако есть подозрения, что, как это и принято сейчас повсеместно, особенно вкладываться никто в правительствах стран НАТО не собирается. Во-первых, на это нет свободных средств: европейские правительства с огромным скрипом повышают военные расходы, хотя это несет в себе непосредственную выгоды для них самих. Но тратить серьезно на что-нибудь еще там сейчас совершенно несвоевременно. Так что даже если кинематограф Европы и будут уговаривать снимать кино про НАТО, то денег на это особенно не дадут. Может это и стало поводом для разочарования участников натовских посиделок, которое они и изложили СМИ.

    Во-вторых, складывается впечатление, что в странах Запада уже сложилась привычка имитировать разные виды политической деятельности, а не реально добиваться результатов. И появление по итогам бесед чиновников блока и представителей самого массового из искусств нескольких малоубедительных сериалов окажется тем, что требуется одной стороне и посильно другой.

    Другие материалы автора


    Главное
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Макрон отказался считать поддержку Пашиняна вмешательством в дела Армении
    Борцам ММА вернули право выступать с флагом и гимном России на турнирах IMМAF
    Пентагон не стал опровергать наличие дельфинов-камикадзе у США
    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027
    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все», – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации