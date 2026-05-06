    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Иран опроверг атаки на ОАЭ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    6 мая 2026, 01:28 • Новости дня

    Наступил срок объявленного Зеленским режима тишины

    Tекст: Антон Антонов

    Режим тишины, о котором ранее объявил глава киевского режима Владимир Зеленский, вступает в силу с полуночи 6 мая.

    Зеленский говорил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая. Министерство обороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Эксперты усомнились в готовности украинских властей соблюдать условия прекращения огня.

    5 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам ОПК и ТЭК
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по используемым ВСУ объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 142 247 беспилотников, 658 ЗРК, 29 177 танков и других бронемашин, 1 714 боевых машин РСЗО, 34 777 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 865 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    В выходные ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    За прошлую неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.

    5 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о боевых пусках крылатых ракет F-5 Flamingo в сторону России.

    Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины осуществили боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo по территории России, передает Lenta.ru.

    По его словам, боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям. Он также заявил, что эти ракеты якобы смогли преодолеть расстояние в 1,5 тыс. километров.

    Совладелец компании Fire Point Денис Штильман заявил о планах запустить по Москве 30 баллистических ракет.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    5 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    @ REUTERS/Hannibal Hanschke

    Tекст: Мария Иванова

    Киев получит в качестве гуманитарной помощи газовую теплоэлектростанцию «Северного потока», однако вывозить переданное оборудование украинской стороне придется самостоятельно, пишут немецкие СМИ.

    Газовую теплоэлектростанцию, обслуживавшую магистраль «Северный поток», предоставят украинской стороне на условиях самовывоза, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов.

    Инициатором передачи объекта в рамках гуманитарной поддержки выступила немецкая компания Sefe.

    Ранее эта фирма являлась дочерним предприятием российской корпорации «Газпром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация в феврале договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских теплоэлектростанций.

    Ранее Еврокомиссия успешно перевезла на территорию Украины целую ТЭС из Литвы.

    При этом главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер обвинил Берлин в замалчивании украинского теракта на трубопроводах «Северный поток».

    5 мая 2026, 11:17 • Новости дня
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия готова «максимально восстановить отношения» с Украиной, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским накануне в Ереване, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы готовы максимально восстановить отношения с Украиной, мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним в условиях войны. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух стран», – сказал он.

    По его словам, «проблемы в отношениях Грузии и Украины остаются – это (антигрузинские) заявления, отзыв посла из Грузии», а также назначения на высокие должности в Киеве разыскиваемых Тбилиси лиц.

    «Но мы ориентированы на будущее, поэтому мы были концентрированы на дружеский разговор (с Зеленским)», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и украинский лидер Владимир Зеленский провели встречу в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества по инициативе главы киевского режима.

    Ираклий Кобахидзе, против которого Зеленский ввел санкции в 2024 году, сообщил грузинским журналистам, что инициатором встречи был украинский лидер, и грузинская сторона сразу же приняла предложение.

    Ираклий Кобахидзе назвал встречу с Зеленским «интересной» и сказал, что она прошла «в очень дружественной атмосфере», не раскрыв иных подробностей.

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые рестрикции против России и открыть «второй фронт». При этом Грузия поддерживает Украину во всех международных организациях. Из-за действий Киева отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, Тбилиси заявляет об «односторонней дружбе».

    5 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Дрозденко: Целью атаки в Ленобласти стал НПЗ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ленинградской области локализовали возгорание в промышленной зоне Кириши, возникшее после атаки дронов на нефтеперерабатывающее предприятие, завод был основной целью украинских боевиков, заявил глава региона Александр Дрозденко.

    За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 29 беспилотных летательных аппаратов, указал Дрозденко в Max.

    «Основной целью противника был КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез – НПЗ в городе Кириши)», – пояснил губернатор.

    Он также сообщил об отсутствии жертв в результате атаки.

    В настоящее время возгорание на территории промышленной зоны полностью локализовано. Специалисты завершают работы по тушению объекта, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в промзоне города Кириши Ленинградской области зафиксировали возгорание после атаки украинского беспилотника. До этого над территорией региона силы противовоздушной обороны сбили 16 дронов противника.

    5 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине
    @ dsns

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью российские военные поразили объекты энергетики, железнодорожные станции и промышленные предприятия в нескольких регионах Украины, сообщают военкоры с места событий.

    Взрывы прозвучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях, сообщил военкор Евгений Поддубный. Целями атак стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

    В Днепропетровской области поражены склады промышленного кластера «Метинвест» и железнодорожная станция, сообщили «Военкоры Русской Весны». В Вышгородском районе под Киевом после попадания вспыхнул сильный пожар на территории промышленного предприятия. Удары также пришлись по промзоне в Запорожье.

    В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. Из-за этого в регионе начались проблемы с подачей топлива. Кроме того, в Харьковской области уничтожен железнодорожный состав, а в Одессе повреждена портовая инфраструктура.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич заявил о повреждении местного промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры.

    5 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии, предположительно, вылетели с Украины и следовали в сторону России, сообщила финская пограничная охрана.

    «На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    По данным погранохраны, дроны двигались с южного направления на северо-восток через территорию Финляндии. После этого они покинули воздушное пространство страны и направились к российской границе. Пограничная охрана также подчеркнула, что конечный пункт назначения этих беспилотников до сих пор не установлен.

    В воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    5 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Власти ДНР сообщили о скором окружении Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска берут в малое кольцо населенный пункт Константиновка в ДНР, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский рассказал, что российские войска берут населённый пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике в малое кольцо, замыкая окружение украинских сил, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, сейчас самые ожесточённые боевые действия идут именно в Константиновке. «Идет такое малое кольцо вокруг Константиновки на замыкании», – отметил он, добавив, что после освобождения Ильинки и Длинной Балки российские силы выравнивают фронт на северном направлении.

    Кимаковский также сообщил, что продвижение продолжается на север, а линия соприкосновения российских и украинских сил смещается на запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия создала полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки и поставила группировку ВСУ под угрозу полного окружения.

    Российские подразделения на юго-западе Константиновки усилили давление на противника.

    Российские дроноводы и артиллеристы взяли под огневой контроль все подходы к Константиновке в ДНР.

    5 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    Президент Колумбии: Семь тысяч колумбийцев бессмысленно умирают на Украине
    @ Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тыс.колумбийских наемников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть «экспортером смерти».

    Петро заявил, что около 7 тыс. колумбийских наемников участвуют в боевых действиях и бессмысленно погибают на Украине, передает РИА «Новости». В своем сообщении в соцсети X он отметил: «Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти».

    Петро также напомнил, что в Колумбии наемничество официально запрещено законом. В марте власти страны ратифицировали законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года на фоне массового участия граждан в конфликте на стороне ВСУ.

    Президент ранее назвал наемничество «ограблением страны», реагируя на заявление посла России в Колумбии Николая Тавдумадзе о высокой численности колумбийцев, отправляющихся на Украину как наемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро ратифицировал международный документ о запрете вербовки наемников.

    Ранее глава государства назвал наемничество формой обкрадывания страны.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об участии тысяч колумбийских граждан в конфликте на стороне ВСУ.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    @ Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    5 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами масштабной атаки беспилотников по Чебоксарам стали двое мирных жителей, еще 34 человека получили различные травмы, включая одного ребенка, повреждено 28 многоквартирных домов, сообщают власти республики.

    Два человека погибли в результате самой масштабной атаки беспилотников по Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.

    «Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», – написал он.

    Еще 34 человека получили ранения, в том числе один ребенок. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, а оставшимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, сообщил Николаев, подчеркнув, что медицинский персонал работает в усиленном режиме.

    Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, их жителям предложено переселиться в подготовленные общежития и три пункта временного размещения, где организовано питание, предоставлены медикаменты и работают психологи.

    В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, решение о котором принято на заседании оперативного штаба. Это позволит оперативно мобилизовать ресурсы для быстрой помощи пострадавшим. Глава Чувашии заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших и пострадавших, этот вопрос находится на его особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Позже глава Чувашии заявил о повторных ударах по городу. После этого в Чебоксарах открыли пункты временного размещения, более 700 человек обратились за помощью.

    5 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    В 155-й ОМБР ВСУ избили экс-чемпиона Украины по карате Маленко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В расположении 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел инцидент с избиением военнослужащего, который оказался экс-чемпионом Украины по карате-кекусинкай Сергеем Маленко.

    Факт избиения подтвердили в российских силовых ведомствах, передает ТАСС.

    Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором видно, как мужчину со связанными руками избивают ногами по голове на глазах у строя личного состава.

    По данным собеседника агентства, жестокое избиение происходило при участии одного из операторов беспилотников, который после случившегося самовольно покинул расположение части. При этом, как отмечается, командир подразделения находился на месте и не вмешался в происходящее.

    После появления видео в социальных сетях Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале не стали опровергать факт инцидента.

    Ранее боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение. В апреле военные ВСУ избили мужчину и угнали его машину в Сумской области.

    5 мая 2026, 05:20 • Новости дня
    Трамп констатировал потерю Украиной территорий
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп обратил внимание на отступление украинской армии и назвал смехотворной многомиллиардную военную помощь прошлой американской администрации в адрес Киева.

    «Знаете, они теряют территории», – сказал политик в интервью консервативному телеканалу Salem News, передает РИА «Новости».

    Американский лидер назвал смехотворной передачу вооружений Киеву на 350 млрд долларов при администрации Джо Байдена. Он также вспомнил встречу в Белом доме в феврале 2025 года, отметив агрессивное поведение Владимира Зеленского.

    Глава Белого дома охарактеризовал Зеленского как хитреца и подчеркнул стремление Вашингтона к мирному урегулированию конфликта.

    При этом он добавил, что боевые действия продолжаются лишь благодаря оружию, которое продается НАТО за европейские деньги.

    В январе Трамп прогнозировал новые территориальные потери Украины.

    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

