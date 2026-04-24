Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ на территории Сумской области остановили гражданский автомобиль, избили водителя и угнали машину вместе с находившейся в ней женщиной, передает ТАСС.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Белополье, когда автомобиль двигался по грунтовой дороге в сторону административной границы Курской области. По словам Марочко, солдаты ВСУ в грубой форме извлекли мужчину и женщину из машины, после чего избили и покалечили владельца транспорта.

Эксперт также заявил, что этот случай не является единичным – разведка располагает рядом зафиксированных фактов подобной преступной деятельности украинских силовиков. По его информации, вооруженные формирования Украины регулярно оказывают давление и запугивают местное население в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области массово пожаловались на мародерство со стороны украинских солдат.

Из-за нехватки военной техники бойцы ВСУ регулярно отбирают автомобили у мирного населения.

Очевидцы из освобожденных сел региона рассказали о случаях насилия и грабежей.