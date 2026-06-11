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Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
Марочко: Российские войска вытеснили ВСУ из Старого Каравана в ДНР
Село Старый Караван на краснолиманском участке ДНР после выхода украинских подразделений перешло в серу зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По последней информации, в населенном пункте Старый Караван уже нет украинских боевиков. Наши военнослужащие выдавили их. Село перешло в так называемую серую зону», – приводит слова Марочко ТАСС.
По его словам, украинские формирования оттянули силы и технику из Старого Каравана на запасные позиции в район Ольховских лесов. ВСУ, как отметил эксперт, сейчас очень активно применяют ударные и разведывательные дроны на данном участке.
Марочко добавил, что российские военнослужащие постепенно продвигались в западном направлении от Старого Каравана, несмотря на серьезное сопротивление.
Он уточнил, что противник широко использовал роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому российские бойцы сосредоточились на выявлении и уничтожении огневых средств для более безопасного продвижения и дальнейшего освобождения территории ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ.
Группировка российских войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений.