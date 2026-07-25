Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.21 комментарий
Зеленский подтвердил российский удар по полигону с выставкой БПЛА под Киевом
Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.
«Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Зеленский сообщил, что по ситуации уже отчитались правоохранительные органы. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По словам украинского лидера, по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.
Украинский совет оружейников подтвердил поражение в Киевской области локации с представителями оборонной индустрии и планируемой демонстрацией новых разработок беспилотных систем.
Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом. На полигоне в момент удара также находились представители спецслужб Украины.