Зеленский подтвердил российский удар по полигону с выставкой БПЛА под Киевом

Tекст: Антон Антонов

«Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Зеленский сообщил, что по ситуации уже отчитались правоохранительные органы. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По словам украинского лидера, по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.

Украинский совет оружейников подтвердил поражение в Киевской области локации с представителями оборонной индустрии и планируемой демонстрацией новых разработок беспилотных систем.

Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом. На полигоне в момент удара также находились представители спецслужб Украины.

