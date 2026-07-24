Пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев

Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны своих

Tекст: Катерина Туманова

«За нами приехала машина эвакуации, только мы отъехали метров 500, автомобиль был атакован и обстрелян. В итоге машина заглохла, в это время по нам работали FPV-дрон и миномет. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», – рассказал он ТАСС.

После ранений группа попыталась связаться с командованием, которое заявило, что эвакуации не будет.

«Сначала думали выходить пешком в тыл утром, но на рассвете группы не было, меня и еще одного тяжелораненого бросили», – добавил Богатырев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Пленный рассказал, как в ВСУ отмывают деньги виртуальными позициями войск.



