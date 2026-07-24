Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев
Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны своих
Украинские военные на Харьковском направлении подверглись атаке собственных беспилотников и минометов во время попытки покинуть боевые позици, рассказал замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев.
«За нами приехала машина эвакуации, только мы отъехали метров 500, автомобиль был атакован и обстрелян. В итоге машина заглохла, в это время по нам работали FPV-дрон и миномет. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», – рассказал он ТАСС.
После ранений группа попыталась связаться с командованием, которое заявило, что эвакуации не будет.
«Сначала думали выходить пешком в тыл утром, но на рассвете группы не было, меня и еще одного тяжелораненого бросили», – добавил Богатырев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Пленный рассказал, как в ВСУ отмывают деньги виртуальными позициями войск.