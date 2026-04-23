ЕС ограничил транзакции с 20 российскими банками и четырьмя зарубежными

Tекст: Денис Тельманов

Евросоюз вводит запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков, передает ТАСС. Соответствующая мера также касается четырех финансовых учреждений, расположенных в третьих странах.

Как пояснили в Еврокомиссии, речь идет о запрете на транзакции в упомянутых банках из-за попыток обойти санкции ЕС или за подключение к российской системе передачи финансовой информации.

В заявлении уточняется, что новые ограничения направлены на усиление контроля за исполнением антироссийских санкций.

Таким образом, Евросоюз усиливает финансовое давление, пытаясь предотвратить обход уже действующих ограничительных мер.

Это решение формирует новую волну ограничений в рамках санкционной политики ЕС в отношении России и связанных с ней структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе, обвинив Совет ЕС в превышении полномочий.

Центробанк России направил заявление в общий суд ЕС с требованием отменить регламент о бессрочной заморозке его активов, который вступил в силу в декабре 2025 года.

Немецкие банки начали закрывать счета россиян, если те не предоставляют вовремя документы о виде на жительство, что связано с ужесточением европейских правил.