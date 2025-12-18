В ВСУ назвали последствия ударов ВС России по мостам в Одесской области

Эксперт ВСУ Флэш заявил об изоляции Одесской области из-за ударов по мостам

Tекст: Вера Басилая

Российские удары по мостам в Одесской области могут привести к изоляции западной части региона и срыву украинской логистики через Дунай, передает Lenta.ru. Об этом в своем Telegram-канале рассказал эксперт по связям в ВСУ Сергей Бескрестнов, позывной Флэш.

По его словам, утрата инфраструктуры усложнит процедуру транспортировки грузов и переброски военных сил.

Он также отметил, что если мосты будут разрушены, украинским военным придется использовать понтонные переправы, однако такие конструкции становятся легкой целью для российских дронов.

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар с применением фугасных авиабомб и беспилотников по мосту в Затоке в Одесской области. По важнейшему маршруту военных поставок для ВСУ нанесли около 15 ударов.