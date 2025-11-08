Боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле

Tекст: Катерина Туманова

Боец группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик» рассказал, что на передовой собаки часто предчувствуют приближение артиллерийского огня раньше людей, передает РИА Новости.

По его словам, перед началом обстрела собаки и другие животные внезапно перестают находиться на открытом пространстве и уходят в укрытие.

«Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют – сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом – никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит – и все, снаряд прилетел, один, второй, третий», – поделился «Рыжик» с РИА «Новости».

По его словам, такое с животными часто бывает, а в целом они успокаивают и помогают в сложных условиях. Он добавил, что наблюдение за поведением животных позволяет бойцам понять, что противник готовит артиллерийский обстрел и принять меры.

