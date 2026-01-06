  • Новость часаМосква поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    6 января 2026, 19:42 • Новости дня

    Bloomberg: В США создают проект гарантий безопасности для Украины на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае новых «атак» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    6 января 2026, 16:45
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал бригадного генерала СБУ Дениса Килимника организатором наиболее значимых ударов по России.

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

    «Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

    В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    6 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины Ивановская: Homo sapiens выбрали украинский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Все, кто считают себя Homo sapiens, «сделали выбор в пользу государственного языка», заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, которая ранее рассказывала, что ее дочь ведет блоги на русском языке.

    По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    6 января 2026, 07:44 • Новости дня
    «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    «Задействованы все имеющиеся средства поражения, в том числе, тяжелая реактивная артиллерия. Противник отсиживается в обороне и наращивает количество расчетов БПЛА на позициях», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы российские подразделения продвинулись сразу на пяти направлениях и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. Юго-западнее Лимана российские бойцы зачистили участок леса и захватили четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, а экипажи ВКС России нанесли точный авиаудар по пункту дислокации ВСУ.

    В районе Меловое-Хатнее продолжается продвижение по лесополосам возле Двуречанского, авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции ВСУ. На Липцовском направлении изменений нет, но расчеты FPV БПЛА уничтожали средства радиоэлектронной борьбы и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения продолжают бой и продвигаются вглубь региона. Авиация России нанесла точечные удары по тыловым районам ВСУ, уничтожив более десяти пунктов временной дислокации. ВСУ укрепляют оборону, подтягивают дополнительные силы. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись сразу на восьми участках, а в районе Грабовского на четырех и полностью освободили населенный пункт, продвижение составило до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области Украины.

    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    6 января 2026, 05:03 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    В одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    Еще один человек в соседней квартире пострадал. Возникший пожар был полностью ликвидирован силами МЧС.

    «Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь. Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений», – сообщил Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Тверской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона. В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали.

    6 января 2026, 01:56 • Новости дня
    New York Times заявила о вакууме власти на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В последние недели на Украине сложилась ситуация вакуума власти, чиновники не хотят занимать должности министров, пишет New York Times.

    Как указывает New York Times, на Украине в условиях массовых отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики, а также министр юстиции. Это произошло из-за разгоревшегося коррупционного скандала. «Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Издание отмечает, что правительство рассчитывало оперативно заменить ушедших министров, особенно министра энергетики, чье отсутствие стало наиболее заметным на фоне последствий ударов по инфраструктуре Украины. Однако, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Эксперт объяснил, что этот пост отпугивает желающих из-за огромной ответственности и рисков, связанных с российскими ударами по объектам инфраструктуры.

    Фесенко также подчеркнул, что ситуацию усугубляют связи министерства энергетики с коррупционным скандалом, что дополнительно осложняет поиск подходящих кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, должность главы президентского офиса на Украине оставалась вакантной около месяца после отставки Андрея Ермака. Отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля, которого решили убрать с поста министра обороны Украины, вице-премьером и министром энергетики.

    5 января 2026, 21:47 • Новости дня
    ООН: США не объяснили военную операцию в Венесуэле

    Tекст: Денис Тельманов

    В ООН заяаили, что до сих пор не получили от Соединённых Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы.

    США не предоставили ООН официальных обоснований военной операции в Венесуэле, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

    Дюжаррик заявил: «Могу сказать, что мы не получали каких-либо официальных уведомлений от США с обоснованием того, что произошло». Это был его ответ на вопрос журналистов о действиях Вашингтона в Венесуэле.

    Пока ни Белый дом, ни представители американских властей не комментировали ситуацию на официальном уровне. ООН, в свою очередь, ожидает разъяснений от США по поводу происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь поддержал проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после военного удара США по Венесуэле.

    В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка назначили дату следующего слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта.

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    5 января 2026, 22:00 • Новости дня
    В Житомирской области Украины у ТЦК умер признанный годным к службе задержанный

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле отделения военкомата после отказа от госпитализации.

    Информацию о смерти мобилизованного возле здания военкомата в Житомирской области передает ТАСС.

    По данным местного территориального центра комплектования, мужчину задержали при проверке документов и отправили на военно-врачебную комиссию в поселке Пулины, где его признали годным к службе.

    После прохождения комиссии он ожидал дальнейшего распределения в самом военкомате.

    На следующий день мужчине стало плохо – у него началось носовое кровотечение. По информации центра комплектования, прибывшие медики предложили госпитализацию, однако мужчина от нее отказался.

    Позже ему вручили повестку на 5 января, но вскоре после выхода из здания военкомата ему вновь стало плохо, он потерял сознание и упал. Приехавшие врачи констатировали смерть на месте.

    Руководство территориального центра назначило служебное расследование по этому инциденту.

    Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, несмотря на то что были признаны годными по заключению ВВК.

    Также периодически регистрируются попытки самоубийства в военкоматах, куда граждан зачастую доставляют принудительно.

    Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отмечал, что прохождение военно-врачебной комиссии происходит формально, а на одного человека отводится всего пять-семь минут.

    В Вооруженных силах Украины жалуются, что военкоматы мобилизуют даже непригодных по состоянию здоровья мужчин ради выполнения планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность.

    Мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли огонь.

    6 января 2026, 03:19 • Новости дня
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волховском районе Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Обломки беспилотника упали у деревни Бережки, часть из них оказалась на территорию компрессорной станции. В результате происшествия никто не пострадал, угроза возникновения пожара отсутствует. На месте падения работают сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, сообщил глава региона в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области. Росавиация вводила ограничения на рейсы в петербургском аэропорту Пулково.

    6 января 2026, 06:12 • Новости дня
    Глава МИД Чехии Мацинка на фоне скандала встретился с послом Украины Зваричем

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил, что встретился с послом Украины в Праге Василием Зваричем на фоне скандала вокруг критики украинского режима спикером Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамурой.

    «Темой встречи, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Novinky.

    Министр уточнил, что встреча прошла в «серьезной» атмосфере, а сама дискуссия будет продолжена во вторник в телефонном разговоре с украинским коллегой, министром Андреем Сибигой. Он подчеркнул, что речь шла не о вызове посла, а о рабочей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии назвал неуместным заявление посла Украины. Временный поверенный Чехии был вызван в МИД Украины.


    6 января 2026, 01:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащий российской армии Марсель Галиулин с помощью беспилотников уничтожил до 45 боевиков вооруженных сил Украины в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Рядовой Галиулин в ходе освобождения населенного пункта в ДНР уничтожил до 30 бойцов ВСУ с помощью беспилотников, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям российских войск, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что Галиулин провел более 20 вылетов БПЛА и точными сбросами обеспечил захват опорного пункта без потерь среди российских военных. После занятия позиций российскими подразделениями начальник расчета БПЛА продолжил воздушную разведку и выявил подход резерва украинских бойцов, планировавших контратаку.

    Галиулин получил приказ уничтожить противника и в результате нанесенного удара ликвидировал до 15 боевиков и три единицы бронетехники противника. По данным Минобороны, эффективные действия Галиулина привели к значительным потерям ВСУ в живой силе и технике, что вынудило противника отступить. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых рубежах без препятствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    6 января 2026, 05:22 • Новости дня
    МИД Украины вызвал временного поверенного Чехии из-за слов Окамуры

    Tекст: Антон Антонов

    Временный поверенный Чехии был вызван в МИД Украины из-за новогоднего обращения спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, который раскритиковал Киев, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    «В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента», – приводит текст сообщения министерства РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Представитель украинского МИД сообщил, что этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии счел неуместным заявление посла Украины. Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры.

    5 января 2026, 21:28 • Новости дня
    Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.

    Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.

    Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.

    По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.

    «Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.

    Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

    6 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Пожар произошел на промышленном объекте в Липецкой области после падения БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    На одном из промышленных объектов Усманского округа зафиксировано возгорание после падения беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия, говорится в сообщении Артамонова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек. Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления

    Спецназ армии США «Дельта» в ходе вооруженного рейда в Каракасе использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб», оснащенные вооружением и защитой для подобных операций. Успешные действия в воздухе дали повод главе Пентагона Питу Хегсету даже посмеяться над ПВО Венесуэлы российского производства. Что стало причиной провала венесуэльской обороны? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

