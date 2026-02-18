Попытка нового «контрнаступа» сжигает последние резервы ВСУ в Запорожье

Tекст: Евгений Крутиков

В последние несколько дней обострилась ситуация на западном участке линии боевого соприкосновения – от реки Днепр до Гуляйполя. С одной стороны, Россия проводит успешные наступательные действия в Запорожье – в частности, 18 февраля было объявлено об освобождении населенного пункта Криничное. Линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть на запад более чем на пять км.

С другой стороны, противнику под прикрытием непогоды и пользуясь перерывами в связи удалось накопить силы и провести ряд контратакующих действий. Это привело к появлению так называемых «серых зон» и к частичному внедрению малых групп ВСУ в нескольких населенных пунктах, которые ранее были освобождены российскими войсками.

Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. После потери Красноармейско-Мирноградской агломерации ВСУ стали перебрасывать туда ограниченные подкрепления в том числе и с Ореховского участка, который представляется им более укрепленным для долговременной обороны. Перспективы же выхода ВС РФ к самому городу Запорожье стали очевидными и для Киева, что и привело к смещению акцентов на земле.

В районе реки Днепр и сильно обмелевшего Каховского водохранилища противник по берегу малыми группами попытался организовать контрнаступление на участке около 20 км. В этот момент российские войска вели дозачистку северной части населенного пункта Приморское. Первые штурмовые группы ВС РФ стали выходить к небольшому поселку Речное еще севернее по берегу с цель создать задел на будущее и перерезать трассу М-18.

Однако противник сохранял возможность переброски подкреплений по трассе, и сообщения о занятии Магдалиновки оказались преждевременными, хотя успешно удалось занять и закрепиться в Запасном. Противник пытался мелкими группами контратаковать в сторону Лукьяновского. ВСУ также смогли временно удержать позиции севернее Степногорска, стараясь задержать движение ВС РФ на север к реке Конка. Также слабым местом, несмотря на обмеление Каховского водохранилища, оставались переправы ВС РФ через речушки Янчакрак и Карачакрак, что усиливало эффект «бутылочного горлышка» для передовых частей, наступавших на север.

Воспользовавшись туманом и дождем, противник смог провести личный состав по трассе Е-195 на нескольких ББМ (боевая бронированная машина) между Приморским и Степногорском в районе населенного пункта Плавни. После чего небольшие группы ВСУ сразу же засели в подвалах, просто фиксируя свое присутствие. Назвать это полноценным десантом или установлением контроля над Плавнями сложно.

Примерно в это же время аналогичная группа ВСУ также на нескольких бронемашинах попыталась зайти в северные районы Степногорска, но быстро попала в плен.

Возможно, целью попытки контратаки ВСУ может быть восстановление контроля за Приморским и выхода на ту линию, с которой осенью прошлого года начиналось успешное движение на север подразделений ВС РФ. Некоторый успех ВСУ был достигнут, и теперь перед российскими войсками на данном направлении встала необходимость восстанавливать связь линии фронта по берегу водохранилища и ликвидировать угрозы для опорных позиций ВС РФ в Малых Щербаках.

Численность групп противника, засевших в подвалах в Плавнях и на окраине Степногорска небольшая, и их ликвидация по улучшению погоды и по мере их выявления – это вопрос непродолжительного времени. Отвлекать на их поиск крупные силы нет необходимости, потому какое-то время в Плавнях будет сохраняться «слоеный пирог», но это населенный пункт небольшой и проводить масштабную операцию по зачистке там не нужно. Сами проявятся, когда бк закончится.

Для ситуации же вокруг Степногорска принципиально важно все-таки перерезать физически трассу М-18, чтобы исключить для противника саму возможность пробиваться малыми группами на бронемашинах к берегу водохранилища.

По похожему сценарию развивались и события на восточном участке запорожского направления ориентировочно вокруг Гуляйполя. Противник накопил в районе крупного села Большемихайловка силы, достаточные для проведения рейдовых операций на нескольких ББМ. Противник проскочил реку Вороная и по открытому пространству прошел до окраин сел Степовое и Терновое. Закрепиться ему не удалось нигде, кроме нескольких лесополос, но по последним данным уже и эти лесополосы освобождены.

В последние дни противник пытается прорваться через Орестополь и Сосновку, но уже неудачно. Ситуация также не критичная, но дополнительно демонстрирует тактику такого рода действия ВСУ. Противник выявляет ослабленные или второстепенные участки линии боевого соприкосновения, после чего пытается малыми бронегруппами проскочить как можно дальше по степи. На первый взгляд это выглядит как прорыв, но на самом деле группы противника просто отправляются на убой, поскольку они не могут ни закрепиться, ни получить подкрепление.

В данный момент ожесточенные бои идут в районе Косовцево и Терноватого. Противник ставит целью вернуться на рубеж реки Гайчур, который в ВСУ продолжают считать естественной линией обороны после потери Гуляйполя.

С начала февраля противник стянул на это направление несколько штурмовых групп и две десантно-штурмовые бригады из-под Орехова, то есть едва ли не все существующие резервы. В районе Доброполья ВС РФ рассеяли и уничтожили несколько штурмовых групп противника, после чего противник перешел к работе дронами по всей долине реки Гайчур, стремясь перевести открытую степь в режим серой зоны. В то же время западнее и юго-западнее Гуляйполя ВС РФ сохраняют прежний наступательный порыв, продвигаясь у Цветкового, Староукраинки и Железнодорожного (Зализничного).

При соблюдении прежней тактики (десант на ББМ малыми группами, после разгрома которых степь переходит под контроль дронов) у ВСУ хватит сил и средств еще на наступательные действия еще непродолжительное время, примерно неделю. После этого ситуация стабилизируется.

Подобные «броски» и «десанты» ВСУ в итоге приведут лишь к критическому ослаблению всей линии противника на длинном фронте от реки Днепр до Гуляйполя. Такого рода локальные контратаки ВСУ проводит не столько с целью отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, а стремясь просто временно задержать продвижение ВС РФ. Тем более что конфигурация линии боевого соприкосновения практически не изменилась. То, что противник выдает за свой успех, является лишь временным достижением и должно быть ликвидировано в ближайшие дни по мере насыщения ВС РФ ослабленных участков новыми силами.

Более того, на ряде участков, большие потери противника, особенно под Степногорском и на рубеже реки Гайчур могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ может идти уже «на плечах» ВСУ. Таким образом попытки контратак противника на запорожском направлении не столько тормозят продвижение ВС РФ, сколько должны способствовать восстановлению темпов наступления в районе Запорожья и особенно вокруг Орехова, откуда ВСУ черпает сейчас последние резервы.