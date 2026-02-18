  • Новость часаПутин назвал демографию национальным приоритетом России
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    18 февраля 2026, 19:05 • Общество

    Попытка нового «контрнаступа» сжигает последние резервы ВСУ в Запорожье

    Попытка нового «контрнаступа» сжигает последние резервы ВСУ в Запорожье
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    В то время как на одних участках запорожского направления российские войска уверенно продвигаются вперед, на других ВСУ предпринимают попытку предпринять что-то вроде очередного контрнаступления. Как выглядят эти попытки прорыва, насколько они успешны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов?

    В последние несколько дней обострилась ситуация на западном участке линии боевого соприкосновения – от реки Днепр до Гуляйполя. С одной стороны, Россия проводит успешные наступательные действия в Запорожье – в частности, 18 февраля было объявлено об освобождении населенного пункта Криничное. Линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть на запад более чем на пять км.

    С другой стороны, противнику под прикрытием непогоды и пользуясь перерывами в связи удалось накопить силы и провести ряд контратакующих действий. Это привело к появлению так называемых «серых зон» и к частичному внедрению малых групп ВСУ в нескольких населенных пунктах, которые ранее были освобождены российскими войсками.

    Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. После потери Красноармейско-Мирноградской агломерации ВСУ стали перебрасывать туда ограниченные подкрепления в том числе и с Ореховского участка, который представляется им более укрепленным для долговременной обороны. Перспективы же выхода ВС РФ к самому городу Запорожье стали очевидными и для Киева, что и привело к смещению акцентов на земле.

    В районе реки Днепр и сильно обмелевшего Каховского водохранилища противник по берегу малыми группами попытался организовать контрнаступление на участке около 20 км. В этот момент российские войска вели дозачистку северной части населенного пункта Приморское. Первые штурмовые группы ВС РФ стали выходить к небольшому поселку Речное еще севернее по берегу с цель создать задел на будущее и перерезать трассу М-18.

    Однако противник сохранял возможность переброски подкреплений по трассе, и сообщения о занятии Магдалиновки оказались преждевременными, хотя успешно удалось занять и закрепиться в Запасном. Противник пытался мелкими группами контратаковать в сторону Лукьяновского. ВСУ также смогли временно удержать позиции севернее Степногорска, стараясь задержать движение ВС РФ на север к реке Конка. Также слабым местом, несмотря на обмеление Каховского водохранилища, оставались переправы ВС РФ через речушки Янчакрак и Карачакрак, что усиливало эффект «бутылочного горлышка» для передовых частей, наступавших на север.

    Воспользовавшись туманом и дождем, противник смог провести личный состав по трассе Е-195 на нескольких ББМ (боевая бронированная машина) между Приморским и Степногорском в районе населенного пункта Плавни. После чего небольшие группы ВСУ сразу же засели в подвалах, просто фиксируя свое присутствие. Назвать это полноценным десантом или установлением контроля над Плавнями сложно.

    Примерно в это же время аналогичная группа ВСУ также на нескольких бронемашинах попыталась зайти в северные районы Степногорска, но быстро попала в плен.

    Возможно, целью попытки контратаки ВСУ может быть восстановление контроля за Приморским и выхода на ту линию, с которой осенью прошлого года начиналось успешное движение на север подразделений ВС РФ. Некоторый успех ВСУ был достигнут, и теперь перед российскими войсками на данном направлении встала необходимость восстанавливать связь линии фронта по берегу водохранилища и ликвидировать угрозы для опорных позиций ВС РФ в Малых Щербаках.

    Численность групп противника, засевших в подвалах в Плавнях и на окраине Степногорска небольшая, и их ликвидация по улучшению погоды и по мере их выявления – это вопрос непродолжительного времени. Отвлекать на их поиск крупные силы нет необходимости, потому какое-то время в Плавнях будет сохраняться «слоеный пирог», но это населенный пункт небольшой и проводить масштабную операцию по зачистке там не нужно. Сами проявятся, когда бк закончится.

    Для ситуации же вокруг Степногорска принципиально важно все-таки перерезать физически трассу М-18, чтобы исключить для противника саму возможность пробиваться малыми группами на бронемашинах к берегу водохранилища.

    По похожему сценарию развивались и события на восточном участке запорожского направления ориентировочно вокруг Гуляйполя. Противник накопил в районе крупного села Большемихайловка силы, достаточные для проведения рейдовых операций на нескольких ББМ. Противник проскочил реку Вороная и по открытому пространству прошел до окраин сел Степовое и Терновое. Закрепиться ему не удалось нигде, кроме нескольких лесополос, но по последним данным уже и эти лесополосы освобождены.

    В последние дни противник пытается прорваться через Орестополь и Сосновку, но уже неудачно. Ситуация также не критичная, но дополнительно демонстрирует тактику такого рода действия ВСУ. Противник выявляет ослабленные или второстепенные участки линии боевого соприкосновения, после чего пытается малыми бронегруппами проскочить как можно дальше по степи. На первый взгляд это выглядит как прорыв, но на самом деле группы противника просто отправляются на убой, поскольку они не могут ни закрепиться, ни получить подкрепление.

    В данный момент ожесточенные бои идут в районе Косовцево и Терноватого. Противник ставит целью вернуться на рубеж реки Гайчур, который в ВСУ продолжают считать естественной линией обороны после потери Гуляйполя.

    С начала февраля противник стянул на это направление несколько штурмовых групп и две десантно-штурмовые бригады из-под Орехова, то есть едва ли не все существующие резервы. В районе Доброполья ВС РФ рассеяли и уничтожили несколько штурмовых групп противника, после чего противник перешел к работе дронами по всей долине реки Гайчур, стремясь перевести открытую степь в режим серой зоны. В то же время западнее и юго-западнее Гуляйполя ВС РФ сохраняют прежний наступательный порыв, продвигаясь у Цветкового, Староукраинки и Железнодорожного (Зализничного).

    При соблюдении прежней тактики (десант на ББМ малыми группами, после разгрома которых степь переходит под контроль дронов) у ВСУ хватит сил и средств еще на наступательные действия еще непродолжительное время, примерно неделю. После этого ситуация стабилизируется.

    Подобные «броски» и «десанты» ВСУ в итоге приведут лишь к критическому ослаблению всей линии противника на длинном фронте от реки Днепр до Гуляйполя. Такого рода локальные контратаки ВСУ проводит не столько с целью отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, а стремясь просто временно задержать продвижение ВС РФ. Тем более что конфигурация линии боевого соприкосновения практически не изменилась. То, что противник выдает за свой успех, является лишь временным достижением и должно быть ликвидировано в ближайшие дни по мере насыщения ВС РФ ослабленных участков новыми силами.

    Более того, на ряде участков, большие потери противника, особенно под Степногорском и на рубеже реки Гайчур  могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ может идти уже «на плечах» ВСУ. Таким образом попытки контратак противника на запорожском направлении не столько тормозят продвижение ВС РФ, сколько должны способствовать восстановлению темпов наступления в районе Запорожья и особенно вокруг Орехова, откуда ВСУ черпает сейчас последние резервы.

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

