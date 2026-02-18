Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Криничное в Запорожской области.
Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Волфино, Писаревки, Березы и Мирополье в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Ветеринарного, Охримовки, Терновой, Казачьей Лопани, Кутузовки и Среднего Бурлука.
Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, два артиллерийских орудия, станция РЭБ, склад боеприпасов и три склада матсредств.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Криничное в Запорожской области.
Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Александровкой, Покровским, Коломийцами в Днепропетровской области, Риздвянкой, Зеленой Дибровой, Любицким, Розовкой, Гавриловкой и Горьким в Запорожской области.
Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортер, боевую машину РСЗО «Град» и склад матсредств.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоосиново, Ковшаровки, Гусинки, Лесной Стенки в Харьковской области и Брусовки в Донецкой народной республики (ДНР).
При этом ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, британский бронетранспортер Bulldog, две бронемашины «Казак», два артиллерийских орудия, включая американскую 55-мм гаубицу М777, и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Ижевки, Стенкок, Резниковки, Малиновки, Славянска, Васютинского, Артема и Константиновки в ДНР.
Противник потерял свыше 145 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад материальных средств.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Тарасовки, Ленина, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Сергеевки, Гришино, Марьевки, Светлого, Белицкого в ДНР, Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, финский бронетранспортер Pasi, три бронемашины.
Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР, отчитались в Минобороны.
За день до этого в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.