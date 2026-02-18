Фицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии

Фицо: Словакия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», – заявил Фицо в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости». Слова премьера приводит агентство TASR.

Ранее ЕК потребовала от Киева восстановить нефтепровод «Дружба». Также ЕК запросила у Украины сроки ремонта трубопровода «Дружба».

Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется для киевского режима энергетический шантаж с трубопроводом «Дружба».