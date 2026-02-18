Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Фицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии
Фицо: Словакия может прекратить поставки электроэнергии на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину в случае прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба».
«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», – заявил Фицо в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости». Слова премьера приводит агентство TASR.
Ранее ЕК потребовала от Киева восстановить нефтепровод «Дружба». Также ЕК запросила у Украины сроки ремонта трубопровода «Дружба».
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется для киевского режима энергетический шантаж с трубопроводом «Дружба».