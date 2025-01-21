Tекст: Дмитрий Зубарев

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, заявил о том, что на украинскую армию оказывалось значительное давление в период подготовки к контрнаступлению летом 2023 года, передает ТАСС.

В своей книге он отмечает, что офис президента Украины Владимира Зеленского и западные партнеры, в том числе генерал Марк Милли, требовали от украинской армии быстрых побед, несмотря на недостаточную обеспеченность подразделений.

Залужный подчеркнул, что в то время армия была оснащена лишь на 50–60%, а инженерные средства на 10–15%. Он выразил сожаление по поводу того, что командование и партнеры не хотели слушать предупреждения о возможных последствиях такого давления. В результате настойчивое продвижение вперед привело к потерям техники и гибели воинов.

«Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении – это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи», – цитирует его «Украинская правда».

Залужный также признал, что наступательная операция по трем основным направлениям едва не вызвала кризис в отношениях с международными партнерами. Он отметил, что в Министерстве обороны Украины были сторонники переброски боеспособных частей на восток, а сам Зеленский надеялся на скорые победы. Залужный подтвердил слухи о его конфликте с офисом президента, подчеркивая, что его отношения с руководством обострялись с каждым днем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Киев мобилизовал 200 тыс. человек, что стало одним из крупнейших наборов в армию на Украине. В поездке в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак искал гарантии безопасности для Зеленского и страны в целом. Европейские политики предсказывали, что Валерий Залужный может повторить путь Зеленского и стать следующим президентом Украины.