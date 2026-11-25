Tекст: Антон Антонов

«Насколько мы поняли – и это не его [президента России Владимира Путина] прямые слова, а наша интерпретация его слов, – у него очень мало уверенности в том, что если он остановит войну, то сможет выйти на послевоенное урегулирование, которое исключит войну в будущем. И я думаю, что это его соображение, но я думаю, что это также и наше соображение, поэтому мы это понимаем», – сказал Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

Спецпосланник добавил, что США параллельно ведут работу над созданием долгосрочной архитектуры безопасности и конкретными предложениями по урегулированию. В Вашингтоне рассчитывают, что подписание итоговых договоренностей позволит выйти на устойчивое прекращение огня, передает РИА «Новости».

Ни Европа, ни Украина пока не представили США своего плана по достижению мира, отметил Кушнер. Ситуацию он сравнил с рыбалкой с сыном: когда запутывается леска, иногда, чтобы развязать один узел, приходится сначала развязать пять или шесть узлов вокруг него.

Вашингтон готов поддержать любой вариант завершения конфликта, если он приведет к окончанию боевых действий, однако для этого требуется параллельная работа сразу по нескольким направлениям, сказал спецпосланник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер назвал конфликт на Украине прокси-войной с участием Европы.

Кушнер назвал восстановление отношений России и Европы главной целью мирного соглашения по Украине.

Вашингтон отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирной сделки.

Кушнер предложил идею членства Украины в НАТО при условии уступки территорий России в ходе закрытых мирных переговоров.