Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Лукашенко возложил на Порошенко вину за украинский конфликт
Лукашенко: Порошенко виноват в конфликте с Россией больше Зеленского
В конфликте на Украине бывший украинский лидер Петр Порошенко виноват больше, чем Владимир Зеленский, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Правда, Порошенко виноват в этом больше, чем Зеленский. Зеленскому это все досталось. А Порошенко не сделал то, о чем договорились в Минске. Решили обмануть Россию, да и нас тут заодно», – заявил он в интервью французскому журналу Le Point, выдержки из которого приводит БЕЛТА.
Лукашенко пояснил, что в 2015 году после подписания «Минска-2» Порошенко принял решение обмануть Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский назвал несерьезным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном визите в Москву на переговоры.
Во вторник Александр Лукашенко заявил о победе России на Украине военным путем.
Президент Белоруссии сообщил о готовности вдвоем с Владимиром Зеленским прилететь в Москву на переговоры.