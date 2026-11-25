Лукашенко: Порошенко виноват в конфликте с Россией больше Зеленского

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Правда, Порошенко виноват в этом больше, чем Зеленский. Зеленскому это все досталось. А Порошенко не сделал то, о чем договорились в Минске. Решили обмануть Россию, да и нас тут заодно», – заявил он в интервью французскому журналу Le Point, выдержки из которого приводит БЕЛТА.

Лукашенко пояснил, что в 2015 году после подписания «Минска-2» Порошенко принял решение обмануть Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский назвал несерьезным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном визите в Москву на переговоры.

Во вторник Александр Лукашенко заявил о победе России на Украине военным путем.

Президент Белоруссии сообщил о готовности вдвоем с Владимиром Зеленским прилететь в Москву на переговоры.