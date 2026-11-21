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Дания призвала Евросоюз приостановить выдачу виз россиянам
Reuters: Дания призвала ЕС приостановить выдачу туристических виз россиянам
Дания предложила странам Европейского союза ввести новые ограничения на въезд для россиян, включая приостановку выдачи туристических виз и отказ от признания небиометрических паспортов, сообщает Reuters.
Дания призвала страны Евросоюза ввести дополнительные ограничения на въезд россиян в Шенгенскую зону, пишет Reuters со ссылкой на письмо дипломатам.
В письме содержится призыв к предпринятию «конкретных действий» против России. Дания планирует представить свои инициативы на встрече послов ЕС в Брюсселе 23 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о планах сократить количество выдаваемых россиянам виз для несрочных поездок. В прошлом месяце министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил о подготовке Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи туристических виз россиянам.
В среду визовые центры Словении в России приостановили прием документов на оформление туристических виз.
В начале месяца Финляндия решила ужесточить визовую политику с целью недопуска в страну российских спортсменов.