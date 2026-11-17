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ГУР и СБУ направили доходы от украинских колл-центров на диверсии в России
ГУР и СБУ использовали доходы мошенников для диверсий в России
Служба безопасности Украины и Главное управление разведки финансируют диверсии в России за счет средств, полученных от мошеннических колл-центров и наркоторговли.
Украинские спецслужбы оплачивают диверсии на территории России за счет доходов от наркоторговли и мошеннических колл-центров. Об этом рассказал представитель подпольного движения Stop Grave, передает РИА «Новости».
«Наркотрафик и колл-центры – это ответвления одних и тех же структур, с чьей помощью кормится криминал, спецслужбы и украинская власть. И, соответственно, используется для достижения своих целей – контрабанды, диверсионно-террористических акций, внесудебных расправ», – заявил подпольщик.
По его словам, контроль над этими криминальными сферами осуществляет бизнесмен Александр Петровский, который выступает финансовым источником для высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Заработанные обманом средства направляются на организацию поджогов на железных дорогах и уничтожение автомобилей сотрудников МВД руками обманутых граждан.
Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее отмечал, что злоумышленники мошенническим путем заставляют совершать теракты несовершеннолетних и пожилых россиян. По данным МИД России, в подобных колл-центрах на Украине задействовано около 100 тыс. человек, а президент Владимир Путин подчеркивал, что телефонное мошенничество возведено Киевом в ранг государственной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников СБУ к прикрытию незаконной деятельности мошеннических колл-центров. Также глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о переносе деятельности украинских колл-центров в другие государства. Кроме того, официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о вербовке молодых россиян зарубежными кураторами для сбора фотографий стратегических объектов.