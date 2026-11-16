В Совфеде назвали удар по Крымскому мосту попыткой сорвать переговоры

Сенатор Джабаров назвал удар по Крымскому мосту попыткой сорвать переговоры

Tекст: Вера Басилая

Джабаров считает, что удар по переправе является однозначной попыткой помешать урегулированию украинского кризиса, передает «Газета.Ru».

По его словам, надо знать, чем был нанесен удар по мосту.

«Если это дальняя ракета, то понятно, что западные спонсоры, которые очень хотят участвовать в переговорах, а на самом деле пытаются их сорвать, дали Украине такое оружие, чтобы она могла нанести удар по мосту. Сейчас будем разбираться, но это ничего не изменит. Мост восстановим и все равно додавим этот нацистский режим», – подчеркнул сенатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту.

В воскресенье депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал желание Евросоюза участвовать в переговорах по Украине попыткой запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

В среду Украина нанесла массированный удар беспилотниками по порту Усть-Луга в Ленинградской области.