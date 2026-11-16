ФСБ задержала жителя Башкирии за подготовку теракта на железной дороге

ФСБ: Житель Башкирии задержан за теракт на железной дороге

Tекст: Вера Басилая

В Башкирии сотрудники спецслужб задержали с поличным 23-летнего молодого человека, который готовился совершить теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.

Местный житель перевел телефонным аферистам 370 тыс. рублей кредитных средств и 238 тыс. рублей, принадлежащих его родителям. Кураторы пообещали вернуть ему эти деньги, если он устроит поджог трансформаторной подстанции.

Мужчина получил координаты цели и направился к железнодорожному объекту с горючим веществом и необходимыми инструментами, после чего был задержан. В отношении него завели уголовное дело о покушении на теракт.

В ходе допроса фигурант признался, что понимал возможность гибели мирных граждан в результате своих действий, однако пошел на преступление ради возврата потерянных денег. Кировский районный суд Уфы поместил обвиняемого под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Москвы за попытку совершить теракт на железнодорожном объекте в Подмосковье по указанию телефонных мошенников.

Ранее суд в Уфе отправил под стражу 16-летнего подростка за поджог топливозаправочной колонки на АЗС. В Брянске задержали 17-летнего юношу за попытку устроить взрыв на железнодорожных путях по указанию телефонных мошенников.