«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Кровля склада в Барнауле обрушилась при тушении крупного пожара
МЧС: Кровля склада в Барнауле обрушилась при тушении крупного пожара
Во время тушения пожара на складе хозяйственных товаров в Барнауле произошло частичное обрушение кровли, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«Строение металлокаркасное, произошло частичное обрушение кровли», – сообщили в ведомстве.
В МЧС отметили, что пожар тушат 77 человек, привлечены 19 единиц техники. В условиях сильного задымления работают девять звеньев газодымозащитной службы, передает РИА «Новости».
Тушение осложнено большим количеством горючих материалов внутри склада. Пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Барнауле на улице Ткацкой загорелось двухэтажное складское здание. До этого сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании складского помещения в Новокузнецке.