В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Памятник героям Варшавского гетто в Польше осквернили надписью об УПА
Польская полиция сообщила об осквернении памятников в Варшаве надписью об УПА
Вандалы осквернили памятники, нанеся на них красной краской надписи, героизирующие боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА*, организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил представитель варшавской полиции Бартоломей Снядала.
«Сегодня полиция получила два сообщения об осквернении памятников на Варшавском Муранове», – рассказал Снядала.
Вандалы осквернили памятник героям Варшавского гетто и памятник солдатам первой армии Войска польского, нанеся на них красной краской надписи, героизирующие боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА*, организация признана экстремистской и запрещена в России), передает РИА «Новости».
Представитель полиции предположил, что вандализм совершил один человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер Польши Дональд Туск назвал героизацию Украинской повстанческой армии позором.
Варшава потребовала от украинских властей дистанцироваться от планов Львова объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (ОУН*-УПА*, запрещенные в России экстремистские организации).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ