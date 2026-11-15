МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

«При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.