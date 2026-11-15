В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с европейскими переговорщиками
Выбранные европейскими странами переговорщики по урегулированию на Украине не пытались установить контакт с Москвой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Пока нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил о необходимости обсуждения с европейскими странами их возможного участия в следующем раунде переговоров по Украине.
Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.