Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
При атаках дронов ВСУ на автомобили в Брянской области пострадали три человека
В результате атак украинских беспилотников на легковой и грузовой автомобили в Брянской области пострадали две женщины и один мужчина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«Враг целенаправленно атакует мирных жителей», – заявил глава региона в Max. По его словам, в селе Денисковичи Злынковского района два дрона-камикадзе ударили по движущемуся легковому автомобилю. Ранения получили 42-летняя женщина и 23-летняя девушка, они госпитализированы.
Кроме того, на автодороге Чолхов – Климово украинский беспилотник атаковал движущийся грузовик. В результате пострадал 58-летний водитель, ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении четырех мирных жителей при атаках украинских беспилотников.
Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Ростовской области.
На прошлой неделе Ковальчук сообщал о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю в поселке Кистер.