Доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за планов вступить в ЕС

В ЕАЭС заявили о риске правовой коллизии из-за решения Армении вступить в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Стремление Еревана вступить в Европейский союз приводит к столкновению различных правовых режимов и ставит под вопрос статус пребывания Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в совместном докладе России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении армянской стороны, передает РИА «Новости».

В документе Евразийского межправсовета отмечается, что действия армянского правительства по внедрению европейского правового режима неизбежно ведут к коллизии норм. Риски для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС напрямую ставят вопрос о статусе дальнейшего пребывания республики в объединении.

Вместе с тем Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия уважают право армянского народа самостоятельно выбирать векторы интеграции. Партнеры подчеркивают, что не заинтересованы в выходе Армении из состава Евразийского экономического союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о пересмотре премьер-министром страны Николом Пашиняном курса на евроинтеграцию.

В прошлом месяце в МИД России назвали интерес Евросоюза к Еревану показным.

В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.