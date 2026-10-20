Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за планов вступить в ЕС
В ЕАЭС заявили о риске правовой коллизии из-за решения Армении вступить в ЕС
Планы Еревана по вступлению в Европейский союз ведут к коллизии правовых режимов и ставят под вопрос дальнейшее пребывание Армении в Евразийском экономическом союзе, следует из совместного доклада стран ЕАЭС.
Стремление Еревана вступить в Европейский союз приводит к столкновению различных правовых режимов и ставит под вопрос статус пребывания Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в совместном докладе России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении армянской стороны, передает РИА «Новости».
В документе Евразийского межправсовета отмечается, что действия армянского правительства по внедрению европейского правового режима неизбежно ведут к коллизии норм. Риски для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС напрямую ставят вопрос о статусе дальнейшего пребывания республики в объединении.
Вместе с тем Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия уважают право армянского народа самостоятельно выбирать векторы интеграции. Партнеры подчеркивают, что не заинтересованы в выходе Армении из состава Евразийского экономического союза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о пересмотре премьер-министром страны Николом Пашиняном курса на евроинтеграцию.
В прошлом месяце в МИД России назвали интерес Евросоюза к Еревану показным.
В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.