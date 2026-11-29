На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении станций спутниковой связи ВСУ
Минобороны: Группировка «Восток» уничтожила антенны управления дронами ВСУ
В Запорожской области российская группировка войск «Восток» уничтожила антенны управления беспилотниками и станции спутниковой связи Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Российское военное ведомство опубликовало в «Макс» видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинских станций спутниковой связи и антенн управления дронами.
«Глушим точными прилетами. Дроноводы группировки «Восток» разнесли антенны управления беспилотниками и станции спутниковой связи ВСУ. Запорожская область», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем железнодорожным локомотивам и сухогрузу с грузами для ВСУ.
В четверг расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» поразили объекты и живую силу украинских вооруженных формирований на территории Сумской области.
В среду они уничтожили более 40 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.