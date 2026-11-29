Tекст: Валерия Вербинина

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед представителями аграрного сектора, который в последние годы переживает серьезные трудности. Ему пришлось объяснять, кто виноват в их проблемах, и не обошлось без России.

«Мы потеряли рынки из-за геополитической напряженности: Северную Африку, Россию и другие. Для наших производителей зерна и картофеля это были очень важные рынки, которые закрылись», – сказал глава французского государства.

Макрон пожаловался и на переплетение «геополитики и климатического фактора». По его словам, «некоторые рынки, на которые мы раньше поставляли продукцию, закрылись для нас и превратились в наших конкурентов – взять, к примеру, Россию. Еще несколько лет назад они были нашими клиентами, а теперь, благодаря глобальному потеплению, там собирают даже по два урожая в год. Они стали крупными экспортерами, и для нас это стало тяжелым ударом».

Справедливости ради, Россия действительно была важным рынком сбыта для французских аграриев, но со своей спецификой. Речь шла не о привычных продуктах с полок магазинов, а о сырье и посевном материале: до продовольственного эмбарго 2014 года и последующих ограничений Франция снабжала Россию семенным (а в неурожайные годы и товарным) картофелем, элитными семенами зерновых и масличных культур, а также солодом.

Однако за последнее десятилетие курс на импортозамещение позволил Москве не только закрыть внутренние потребности в селекции и семеноводстве, но и превратиться в мощного экспортера, который теперь напрямую вытесняет французских производителей с их традиционных рынков. На это теперь и жалуется президент Франции.

При этом Макрон пытается представить дело так, будто геополитика существует сама по себе, а к ней он и его команда не имеют отношения. Но именно политика Парижа испортила отношения с Россией, а когда президент туманно говорит о Северной Африке, речь прежде всего об Алжире.

Напряженность между Францией и Алжиром росла из-за разных инцидентов, но главной проблемой стал территориальный спор. Франция вмешалась в давний спор своих бывших колоний (Алжира и Марокко) о Западной Сахаре и встала на сторону Марокко. Для алжирских властей этот вопрос принципиален, и неудивительно, что они ответили ударом по больному месту – французскому сельскохозяйственному экспорту.

Цифры это показывают. В 2019 году Алжир вообще не импортировал российскую пшеницу, а Франция поставляла ему более 5,6 млн тонн. В 2024 году Россия экспортировала в Алжир уже около 2 млн тонн, а Франция всего 32 тонны. Алжир запретил ввоз крупного рогатого скота из Франции и заметно сократил импорт молочной продукции, и это тоже ударило по французским аграриям.

Россия, наоборот, наращивает присутствие.

«С начала года товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%. Это хороший показатель, особенно с учетом того, что Алжир является одним из важнейших партнеров России на Африканском континенте», – говорит посол России в Алжире Алексей Соломатин.

Основа торговли – пшеница. Алжирское издание Maghreb Émergent оценивает долю России на алжирском рынке пшеницы в 30%, а ее сельскохозяйственные продажи в Алжир – в 850 млн долларов.

Речь идет уже не только о торговле, но и о присутствии на месте. По данным Maghreb Émergent, одна из российских компаний запустила на юге Алжира пилотный проект молочного животноводства, который сочетает модернизацию ферм с передачей опыта в животноводстве и орошении, а несколько других открыли на Высоких плато демонстрационные площадки сельскохозяйственной техники, служащие и учебными центрами.

Для французских властей успехи российского аграрного сектора, конечно, неприятны: прибыли от торговли зерном и инвестиций могли достаться французским бизнесменам. Но Макрон не признал, что сам приложил руку к тому, что случилось.

Вместо этого он жонглировал цифрами: напомнил, что в 1960-е годы на еду уходило 30% бюджета средней французской семьи, а сейчас лишь 15,5%, зато выросли расходы на жилье. И похвалил качество французской продукции, которая, по его словам, «является одной из лучших в мире и, безусловно, в Европе».

У выступления было сразу несколько целей. Ближайшая – успокоить встревоженных производителей накануне внеочередного саммита ЕС в Брюсселе, где предстоит обсуждать бюджет объединения на 2028–2034 годы, в том числе финансирование единой сельскохозяйственной политики. Франция хочет добиться на 35 млрд евро больше субсидий, чтобы не вызвать сильного недовольства внутри страны. Саммит, к слову, был в итоге провален.

Но на кону не только аграрный сектор. Ставки гораздо важнее: пост президента Франции.

Этим объясняется и само выступление: раньше Макрон отправил бы к аграриям министра или премьера. И ряд шагов последних недель, например повышение СМИК (аналог российского МРОТ) с 1 декабря на 1,6%. Фактически разница в чистой сумме составляет чуть больше 23 евро, а на острове Майотта, где действуют особые правила, и того меньше. Но это хороший повод показать власть в выгодном свете: смотрите, как она заботится о гражданах.

Успокоить граждан властям особенно нужно на фоне разброда среди элит и тревожной перспективы второго тура президентских выборов, где могут сойтись ультраправая Марин Ле Пен и ультралевый Жан-Люк Меланшон. Стратегия, по сути, сводится к тому, чтобы провести во второй тур центриста или правого кандидата и убедить избирателей голосовать за него, чтобы не допустить Ле Пен, которая по рейтингам пока лидирует. Этому, правда, мешает отсутствие этого самого кандидата, по крайней мере того, кто мог бы понравиться избирателям и потеснить и Ле Пен, и Меланшона.

Желающих много, и они толкутся на одном и том же пятачке, больше мешая друг другу. Бывший премьер Габриэль Атталь, бывший премьер Эдуар Филипп, даже бывший премьер при Шираке Доминик де Вильпен объявил о намерении спасать Францию. Неожиданно заявил о желании баллотироваться дзюдоист, олимпийский чемпион Тедди Ринер, но после его слов «Война на Украине – не наша война» сторонники жесткой поддержки Украины от него отшатнулись.

На этом фоне выдвинулся мэр Канн Давид Лиснар, который, в отличие от титулованного дзюдоиста, все-таки опытный политик. В опросе от 15 октября за него в первом туре были готовы голосовать 4%, на этой неделе уже 12%. Но пока это лишь третье место после Марин Ле Пен (33%) и Меланшона (16%).

Если же сложить его 12% с 8% Эдуара Филиппа, которые сползают вниз, и 4% Атталя, получится 24%: Меланшона можно было бы потеснить. Для этого нужны праймериз и один кандидат от коалиции. Но Филипп категорически от праймериз отказывается.

Тем временем провластный BFMTV провел опрос, по которому 77% избирателей центристов и правых требуют праймериз и выдвижения единого кандидата. Правда, среди всех французов 44% опрошенных воздержались от ответа, но об этом сказано вскользь. Опрос о сценариях второго тура пока отдает победу Ле Пен в четырех вариантах: против нее Меланшон получает 31%, Филипп – 41%, Рафаэль Глюксманн – 42%, Лиснар – 45%. Разница с 50% невелика, а желание не пустить Ле Пен к власти сильно, так что, вероятно, постараются, чтобы Лиснар набрал больше половины голосов.

До выборов еще полгода, и можно ожидать новых коалиционных комбинаций, тщательно подготовленных неожиданностей и уступок избирателям вроде повышения минимальной зарплаты на несколько евро. И новых поисков виноватых в проблемах французских избирателей – и среди этих виноватых наверняка опять будет Россия с ее успехами.