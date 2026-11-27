Tекст: Дмитрий Скворцов

Специальный саммит Евросоюза в Брюсселе, где лидеры пытались согласовать семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы, закончился громким скандалом. После двенадцати часов ожесточенных споров главы сразу семи государств – Германии, Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции, Финляндии и примкнувшей к ним Бельгии – в ярости покинули зал, отказавшись продолжать заседания.

Как пишет Politico, «разгневанные» сторонники жесткой экономии устроили демарш и даже потребовали отстранить председателя Евросовета Антониу Кошту от роли посредника. По словам одного из дипломатов, лидеры были «в ярости», а враждебность за закрытыми дверями достигла такого накала, что запланированный на пятницу второй день саммита пришлось просто отменить.

Эта дипломатическая катастрофа – не просто срыв очередных переговоров. Предложенных Еврокомиссией почти двух триллионов евро оказалось слишком много для одних европейских государств и слишком мало для других. Крупнейшие экономики союза, наполняющие общую казну, больше не могут навязать остальным свои условия: экономическая реальность, в которой создавался Евросоюз, радикально изменилась, а старые механизмы согласования интересов завели блок в тупик.

Право на вето и бунт плательщиков

Представленный еще в июле прошлого года проект Еврокомиссии предусматривал расходы в 1,985 трлн евро – на 38,8% больше действующего бюджета в реальном выражении. После нескольких раундов консультаций Антониу Кошта 21 ноября предложил компромиссный план, урезав эту сумму примерно на 204 млрд евро. Но в Брюсселе его вариант вызвал бунт с обеих сторон.

По данным исследования Немецкого экономического института (IW) от 24 ноября, в прошлом году Германия перечислила в общий бюджет ЕС на 14,9 млрд евро больше, чем получила из него. Чистый взнос Франции составил 5,4 млрд евро, Нидерландов – 3,2 млрд. Крупнейшими чистыми получателями европейских денег стали Польша (6,7 млрд евро) и Румыния (5,9 млрд).

На саммите эти цифры превратились в открытое противостояние двух непримиримых лагерей. Семь богатых государств-доноров во главе с Берлином сочли уступки Кошты недостаточными, обвинили его в предвзятости и хлопнули дверью. Им стеной противостоит коалиция из 16 стран Южной и Восточной Европы – так называемые «Друзья сплочения», включая государства Вышеградской группы. Они требуют сохранить масштабное финансирование регионального развития и считают даже компромиссный бюджет слишком урезанным.

Чтобы понять, почему европейские политики перешли на крик и ультиматумы, нужно вспомнить, на чем десятилетиями держался Евросоюз. Основы нынешней системы закладывались еще в конце 1980-х годов, когда после вступления Испании и Португалии Европа готовилась к созданию единого рынка.

В 1988 году по инициативе главы Еврокомиссии Жака Делора была принята первая многолетняя финансовая рамка и резко увеличено финансирование структурных фондов для сглаживания неравенства между регионами. Позже эту модель распространили на страны Восточной Европы, вступившие в союз в 2004–2007 годах.

Экономический смысл этой сделки был прост и выгоден всем. Богатые страны Запада получали новые рынки сбыта, площадки для размещения производств и возможности для инвестиций. Менее развитые – доступ к капиталу, технологиям и ресурсам для модернизации. Причем значительная часть субсидий возвращалась в экономики стран-доноров через заказы на промышленное оборудование, транспорт и услуги.

Подводя в 2024 году итоги двадцатилетия большого расширения ЕС, Еврокомиссия отмечала, что за это время испанский экспорт в десять вступивших в 2004 году государств удвоился, а торговля Италии с ними выросла на 77%. Огромные барыши единый рынок принес и немецкому автопрому, получившему новые заводы и миллионы покупателей. Но за последние два десятилетия мир изменился.

Когда деньги нужны самим донорам

В 2006 году, вскоре после расширения ЕС, экономика блока росла на 3,5%, в 2007-м – на 3,1%. Согласно осеннему прогнозу Еврокомиссии от 17 ноября, в нынешнем и следующем годах рост экономики ЕС составит жалкие 1,4%, а еврозоны – 1,2%.

Сегодня европейская промышленность проигрывает конкуренцию Китаю, задыхается от дорогих энергоносителей и технологически отстает от США. Еще два года назад экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе для Еврокомиссии подсчитал, что для восстановления конкурентоспособности Европе нужно 750–800 млрд евро дополнительных государственных и частных инвестиций ежегодно. Прямо сейчас деньги на спасение заводов нужны самим промышленным державам ЕС, но их национальные бюджеты трещат по швам, в том числе из-за резкого роста оборонных расходов.

Дополнительным грузом висят долги времен пандемии. В рамках программы восстановления NextGenerationEU к концу года Евросоюз рассчитывает привлечь около 634 млрд евро, из которых порядка 421 млрд придется отдавать из общего бюджета. По плану Кошты, в ближайшую семилетку только на обслуживание и погашение этого долга уйдет 158 млрд евро – почти столько же, сколько на всю научно-технологическую программу Horizon Europe. Более трети реального прироста бюджета съедят выплаты по старым обязательствам.

Масла в огонь на саммите подлил украинский вопрос. Хотя в проекте семилетнего бюджета предусмотрен нетронутый резерв в 100 млрд евро на помощь Киеву (помимо военных трат через национальные бюджеты и внебюджетный Европейский фонд мира), в Брюсселе лидеры не смогли согласовать более срочный заем – кредит Украине на 45 млрд евро на 2027 год. Венгрия, Словакия и Чехия заблокировали это решение. В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц пошел ва-банк и пригрозил заблокировать вообще весь бюджет ЕС, если финансирование Киева не поддержат единогласно все 27 стран.

Почему Восточная Европа боится остаться ни с чем

Даже после урезания первоначальных аппетитов Еврокомиссии проект Кошты предполагал рост бюджета почти на четверть в реальном выражении. Но выиграли бы от этого не все. По расчетам Совета ЕС, в постоянных ценах финансирование регионального развития и смежных программ должно сократиться более чем на 12%, а поддержка доходов фермеров – почти на 10%.

Зато траты на будущий Европейский фонд конкурентоспособности вырастут примерно вдвое, на науку и инновации – более чем в полтора раза, на оборонную промышленность, безопасность и космос – втрое, а на цифровые технологии – почти вчетверо.

Проблема в том, что деньги на выравнивание регионов и гранты на технологическую гонку с США и Китаем делятся по совершенно разным правилам.

Региональные фонды отдают приоритет бедным территориям. А вот научные и технологические бюджеты распределяются по конкурсу – и выигрывают его страны с сильными исследовательскими центрами, крупными корпорациями и развитой инфраструктурой. То есть – прежде всего Франция и Германия.

Цифры наглядно объясняют панику Восточной Европы. По оценке Еврокомиссии, более половины средств действующей программы Horizon Europe забрали всего четыре страны – Германия, Франция, Испания и Нидерланды. На 15 государств со слабым научным сектором пришлось лишь 14% денег.

Еще заметнее перекос в программе поддержки коммерческих инноваций Innovative Europe: к августу 2025 года одна Германия получила около 20% всех средств, тогда как 15 менее развитых в инновационном плане стран – около 9%, а доля крупнейшего получателя обычного бюджета ЕС, Польши, составила мизерные 1,9%. Даже при росте общего бюджета деньги просто утекут от бедных стран обратно к богатым.

Французский вариант и новая трещина

В то же время сводить брюссельский скандал только к спору между Западом и Востоком было бы ошибкой – глубокая трещина прошла прямо между Германией и Францией.

Франция – второй крупнейший донор ЕС, но одновременно и главный получатель аграрных субсидий: в прошлом году на сельское хозяйство пришлось 58% всех выплат Парижу из общей казны. Обижать собственных фермеров Эмманюэль Макрон не может, но и на оборону с наукой ему нужны огромные деньги.

Если Берлин предлагает оплачивать новые приоритеты за счет урезания старых программ, то Париж хочет сохранить и то, и другое.

Поэтому Макрон выступил против сокращения бюджета и предложил расширить собственные налоги Евросоюза: за счет сборов от торговли квотами на выбросы парниковых газов, углеродного налога на импорт, а также отчислений, привязанных к табачным акцизам и объемам несобранных электронных отходов.

Отдельно Париж предлагает ввести 3-процентный налог на выручку крупных компаний от цифровых услуг – включая интернет-рекламу и работу онлайн-маркетплейсов. Так Брюссель рассчитывает пополнить казну за счет технологических гигантов, прежде всего американских, что способно спровоцировать новый виток торговой войны между ЕС и США.

Однако введение любых новых общеевропейских налогов снова требует единогласия всех 27 стран и ратификации в национальных парламентах – а в нынешней враждебной атмосфере договориться об этом едва ли проще, чем о самом бюджете. К тому же даже когда главы государств найдут компромисс, им еще придется убедить Европарламент, который требует гораздо более масштабных расходов, чем заложено в проекте Кошты.

После громкого провала в Брюсселе лидеры ЕС берут паузу до планового саммита 17–18 декабря. Но за три недели им предстоит сделать почти невозможное: заново изобрести экономический компромисс, на котором десятилетиями держалось расширение Евросоюза. И сделать это в условиях, когда старая формула «субсидии в обмен на рынки» больше не устраивает главных плательщиков, а уступать не готов никто.