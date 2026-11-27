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Евросоюзу для бюджета на 2 трлн евро потребовались «световые годы»
Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился досрочно: стороны не сумели сблизить позиции по семилетнему бюджету почти на 2 трлн евро (2,2 трлн долларов), сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.
Переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на 2028–2034 годы прерваны на саммите в Брюсселе: страны не захотели сдвинуться с давних позиций по размеру финансового плана почти на 2 трлн евро (2,2 трлн долларов) и по расходам на выравнивание разрывов между регионами, пишет Bloomberg.
Встреча в четверг должна была создать задел для декабрьской сделки, но уже через несколько часов страны, включая Австрию, Бельгию, Данию и Швецию, перестали приходить на консультации в малых группах. «Слишком много усилий необходимо предпринять. Слишком много работы нужно сделать», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц журналистам.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что до решения по бюджету остаются «световые годы», премьер Швеции Ульф Кристерссон – что страна не может быть «банкоматом для Евросоюза», а премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал бороться за деньги на сплочение.
Споры идут о новых налогах ЕС и приоритетах расходов – от поддержки фермеров до обороны и помощи компаниям в конкуренции с США и Китаем. Отдельно лидеры пытаются завершить оформление кредита Киеву на 45 млрд евро (49,2 млрд долларов), при этом Венгрия, Словакия и Чехия против увязки этого вопроса с бюджетом.
Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждение в малых группах помогло определить параметры возможной сделки в декабре. Переговоры продолжатся на уровне постоянных представителей, следующий саммит намечен на 17–18 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры нескольких стран ЕС потребовали отстранить председателя Евросовета Антониу Кошту от роли посредника на переговорах по бюджету. Ряд стран отказался участвовать в консультациях по многолетнему бюджету в малых группах, предложенных Антониу Коштой. Лидеры ЕС не смогли согласовать выделение Украине дополнительных 45 млрд евро и вернутся к обсуждению в декабре.