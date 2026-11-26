При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Премьер Чехии потребовал отделить финансирование Украины от бюджета ЕС
iDNES: Премьер Чехии потребовал отделить финансирование Украины от бюджета ЕС
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о необходимости разделить вопросы долгосрочного бюджета Евросоюза и финансовой помощи Украине, призвав направить средства европейских фондов на строительство чешских дорог и больниц.
Политик отметил важность выравнивания уровня жизни в европейских странах. «Чешская республика будет за эти деньги бороться, 37 лет от революции, к сожалению, все еще не имеем автомагистрали до Австрии. Также должны строить больницы», – заявил Бабиш, подчеркнув острую потребность Праги в средствах из фондов сплочения, пишет iDNES.
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за объединение вопросов бюджета и помощи Киеву. Он согласился одобрить семилетний финансовый план объединения только при условии участия всех 27 стран в поддержке украинской стороны в 2027 году и в последующий период. Позицию Берлина поддержал премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
На прошлой неделе Еврокомиссия предложила выделить Киеву на 2027 год кредит в размере 45 млрд евро, из которых до 25 млрд евро пойдут на военную помощь, а 20 млрд евро – на поддержку украинского бюджета. Глава правительства Чехии усомнился в целесообразности долгосрочного финансирования Киева без четкого плана завершения конфликта, возмутившись тем, что будущее Украины обсуждают США и Россия, а платят за это европейцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон предсказал баталии на внеочередном саммите Евросоюза из-за проекта семилетнего бюджета объединения и споров о финансировании Украины.
В среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил сомнение в успехе внеочередного саммита Евросоюза из-за условий финансирования Украины в многолетнем финансовом плане.
В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неприемлемости предложенного Ирландией проекта бюджета Европейского союза из-за предусмотренного в нем выделения средств Киеву.