Tекст: Валерия Вербинина

Бывший президент Франции Николя Саркози давно стал притчей во языцех: обвинения в коррупции, суды, из которых он почти не выходит, даже тюрьма Санте, где он провел около трех недель. Теперь события принимают новый оборот.

Как отмечает Mediapart, «впервые за долгую историю отношений Саркози с французским правосудием разбирательство затронет и его супругу, Карлу Бруни». Бывший президент и его жена вместе с девятью другими фигурантами предстанут перед судом в 2027 году. Речь идет об одном из эпизодов дела о так называемом ливийском финансировании: о давлении на ключевого свидетеля Зияда Такиеддина, которого, по версии следствия, пытались заставить отказаться от прежних показаний.

Такиеддин, которого чаще всего называют бизнесменом, человек с несколькими гражданствами и извилистым прошлым, входил в ближний круг ливийского лидера Муаммара Каддафи. Каддафи свергли и убили при активной поддержке Франции, которую тогда возглавлял Саркози.

По версии следствия, Каддафи еще до избрания Саркози президентом давал ему деньги и финансировал его предвыборную кампанию, причем деньги, как утверждается, возили наличными доверенные лица. Взамен, считает обвинение, Саркози обещал Ливии политическую поддержку и помощь в улучшении репутации, сильно пострадавшей после обвинений в содействии терроризму и международной изоляции. Саркози эти обвинения отвергает.

25 сентября прошлого года парижский суд вынес приговор: Саркози оправдан по обвинению в незаконном финансировании кампании 2007 года, но признан виновным в том, что позволил своим ближайшим сотрудникам брать деньги от ливийцев, и приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро. В тюрьме Санте он провел 20 суток, а выйдя на свободу, быстро выпустил книгу о том, как тяжело ему там пришлось.

Сразу после приговора Саркози подал апелляцию, решение по которой должны огласить 30 ноября. В ходе апелляционного процесса прокуратура запросила для него семь лет лишения свободы, штраф в 300 тысяч евро и лишение права избираться на пять лет.

И вот накануне этого важного для Саркози решения становится известно о новом деле: теперь речь идет о преступном сговоре в составе организованной группы и о сокрытии подкупа свидетеля. Такиеддин менял свои показания. Сам он скончался в больнице 23 сентября прошлого года, но, по утверждению французских следователей, давление на него оказывалось, и

активную роль в этом играли жена Саркози, бывшая манекенщица Карла Бруни, и Мими Маршан, которую BFMTV называет «королевой» папарацци.

Суть дела BFMTV излагает сухо: «их подозревают в попытке ввести правосудие в заблуждение путем использования мошеннических методов, чтобы добиться оправдания бывшего президента». Остальные французские СМИ добавляют красок: по их данным, была затеяна операция под кодовым названием «Спасти Сарко» (Sauver Sarco), и Такиеддина за вознаграждение убедили дать несколько интервью, в которых он снял бы с экс-президента подозрения по ливийскому делу.

Когда эти интервью вышли в ноябре 2020 года, чета Саркози отрицала причастность и указывала на Мими Маршан. Теперь Маршан обвиняется наравне с Бруни и ее мужем. По данным RTL, площадками для интервью стали BFMTV и журнал Paris Match. Этим объясняется сдержанный тон BFMTV при изложении дела, а какие последствия все это будет иметь для самого канала, пока неясно.

Как утверждается, Бруни завела отдельный телефон для связи с Маршан, не связанный с ее другими номерами.

Поскольку бушевала пандемия ковида, а Такиеддин находился в Бейруте, вдали от Франции, Бруни, по версии следствия, использовала свои связи, чтобы Маршан срочно оформила отрицательный тест на коронавирус и смогла вылететь из страны. Маршан отчитывалась в детальных сообщениях, но когда стало известно, что следствие копает глубоко и Маршан получила статус подозреваемой,

Бруни, как утверждается, удалила переписку, а на допросах отрицала даже само существование отдельного телефона. Кроме того, пытаясь защитить мужа, она обвинила в манипуляции показаниями свидетеля судью Сержа Турнера, который вел дело против него.

Неудивительно, что Бруни, до сих пор избегавшая официальных претензий в связи с делами мужа, оказалась в статусе обвиняемой. Как отмечает RTL, были задействованы и деньги, сотни тысяч евро, а отследить денежные потоки в современном мире несложно. По сообщениям СМИ, секретный телефон удалось связать с Бруни благодаря безобидному приложению для контроля здоровья, которое она на него установила.

Карле Бруни, ее мужу и Мими Маршан, которой 79 лет, грозит до десяти лет тюрьмы. Обстоятельства нового дела могут повлиять и на вердикт апелляционного суда по основному делу о ливийском финансировании, который ожидается в понедельник: они могут подкрепить позиции обвинения.

Суд по новому делу назначен на конец 2027 года, и до этого срока многое может измениться. Пока же действует презумпция невиновности: окончательного приговора нет, а Саркози и Бруни продолжают отрицать причастность.

Однако во Франции за этой историей видят не только уголовный сюжет, но и большую политическую игру.

Правые комментаторы подозревают прокуратуру в намеренном «совпадении календаря» – решение о новом суде объявили всего за несколько дней до решающей апелляции по ливийскому делу, что усиливает психологическое давление на защиту.

Левые же медиа указывают на фигуру Мими Маршан, которая годами оставалась неформальным пиар-советником и подругой Брижит Макрон. Ее появление на скамье подсудимых бросает тень уже на действующего президента Франции и вскрывает тесное сращивание французской политики с таблоидным пиаром.

Ирония в том, что, пытаясь откупиться от призраков прошлого через операцию «Спасти Сарко», бывший хозяин Елисейского дворца лишь глубже затянул в эту судебную воронку собственную семью. Сам экс-президент на суде называет ливийское дело «местью клана Каддафи» за свержение режима, а французская пресса все чаще описывает происходящее фразой о «загробной мести полковника». Судя по судебным процессам, месть эта работает на самом деле.