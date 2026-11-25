Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Названа «Мисс Вселенная 2026»
Победительницей 75-го конкурса «Мисс Вселенная 2026» стала участница из Пуэрто-Рико 27-летняя Дженнифер Баррето. Вечер прошел в Сан-Хуане на арене Coliseo de Puerto Rico (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
В финале конкурса приняли участие представительницы из 116 стран и территорий (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Организаторы назвали событие «Алмазным юбилеем» – конкурс отмечает 75 лет со дня основания. На фото: представительница Бельгии Ольга Ломбардо (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Зал вместил более 18 тыс. зрителей. Помимо соревновательной части были и зрелищные номера (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Конкурс прошел на фоне спора за контроль над Miss Universe между двумя совладельцами организации – тайской компанией JKN и мексиканским предпринимателем Раулем Роча Канту. Они не смогли договориться о полномочиях и правах на национальные франшизы. В результате на конкурс не допустили представительниц шести стран Юго-Восточной Азии: Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Лаоса, Малайзии и Сингапура (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Представительница Новой Зеландии Джорджия Уоддингтон (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Представительница Франции Гаранс Отье (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Победа Баррето стала для Пуэрто-Рико шестой за всю историю конкурса. Предыдущий раз представительница острова выигрывала конкурс 20 лет назад – тогда корону получила Зулейка Ривера. В 2002 году в Пуэрто-Рико титул «Мисс Вселенная» получила Оксана Федорова – первая победительница конкурса, которая утратила титул до истечения срока (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Представительница Кубы Мия Дио (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Представительница США Джастис Келли (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
К юбилейному конкурсу организаторы представили новую корону под названием The Radiance of an Eternal Legacy («Сияние вечного наследия»). Изделие изготовлено из белого золота 18 карат и украшено 3150 бриллиантами круглой огранки. Дизайн разработал ювелир Джордж Виттельс совместно с парижским домом Maison d’Or (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)
Баррето имеет степень бакалавра по психологии, а также второе образование – социальный работник. Девушка работала педагогом и консультантом в кризисном центре помощи семьям военнослужащих. Сейчас она состоит в нескольких благотворительных организациях (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)