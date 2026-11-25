Баррето имеет степень бакалавра по психологии, а также второе образование – социальный работник. Девушка работала педагогом и консультантом в кризисном центре помощи семьям военнослужащих. Сейчас она состоит в нескольких благотворительных организациях (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)

К юбилейному конкурсу организаторы представили новую корону под названием The Radiance of an Eternal Legacy («Сияние вечного наследия»). Изделие изготовлено из белого золота 18 карат и украшено 3150 бриллиантами круглой огранки. Дизайн разработал ювелир Джордж Виттельс совместно с парижским домом Maison d’Or (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)

Победа Баррето стала для Пуэрто-Рико шестой за всю историю конкурса. Предыдущий раз представительница острова выигрывала конкурс 20 лет назад – тогда корону получила Зулейка Ривера. В 2002 году в Пуэрто-Рико титул «Мисс Вселенная» получила Оксана Федорова – первая победительница конкурса, которая утратила титул до истечения срока (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)

Конкурс прошел на фоне спора за контроль над Miss Universe между двумя совладельцами организации – тайской компанией JKN и мексиканским предпринимателем Раулем Роча Канту. Они не смогли договориться о полномочиях и правах на национальные франшизы. В результате на конкурс не допустили представительниц шести стран Юго-Восточной Азии: Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Лаоса, Малайзии и Сингапура (фото: Alejandro Granadillo/AP/ТАСС)

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