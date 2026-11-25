25 ноября 1936 года между Германией и Японией был подписан антикоминтерновский пакт. Формально документ позиционировался как договор для обеспечения безопасности подписантов и направлен против влияния Коммунистического интернационала (Коминтерна). Стороны обязались информировать друг друга о деятельности Коминтерна, вести с ним борьбу и принимать суровые меры против лиц, прямо или косвенно действовавших в его пользу. Но это было информационным прикрытием, в первую очередь для Запада.

Многие политические силы во Франции, Великобритании и США благосклонно отнеслись к договору – они, как и все, боялись распространения советского влияния. И понятно, что документ, де-юре направленный против Коминтерна, де-факто направлен против СССР. У пакта существовало секретное приложение, согласно которому стороны договаривались о благожелательном нейтралитете в случае, если одна из них подвергнется неспровоцированному нападению со стороны Советского Союза, и обязывались не предпринимать мер, которые могли бы облегчить положение СССР. Также Германия и Япония обязались не заключать с Советским Союзом политических договоров, противоречащих духу пакта, без взаимного согласия.

Ряд историков считает, что уже в 1936 году Германия и Япония неформально обсуждали возможную войну с СССР и раздел его территорий. Хотя раздел сфер влияния в мире был зафиксирован в более поздних договорах нацистской Германии, милитаристской Японии и фашистской Италии. Рим присоединился к антикоминтерновскому пакту в 1937 году. А 25 ноября 1941 года к договору примкнули Финляндия, Румыния и Болгария. Это произошло после нападения на СССР, присоединение этих государств к пакту стало обоснованием их участия в агрессии против Советского Союза. Причем Финляндия и Румыния объявили войну СССР и претендовали на отторжение ряда его территорий. Таким образом, пакт, который в 1936 году позиционировался как документ для обеспечения безопасности, всего через пять лет стал одним из базисов для обоснования агрессии.

Почему для нас сегодня важны эти события 90-летней давности?

11 ноября ЕС, НАТО и Великобритания в своем заявлении относительно новой архитектуры безопасности в Европе отметили, что сильный блок НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны. Этот посыл отображает господствующую на Западе доктрину, что НАТО является важнейшим инструментом сохранения мирового порядка. В частности, блок должен укреплять отношения между США и ЕС, исключать войны между странами, входящими в альянс, служить гарантией сохранения западной гегемонии в мире через защиту силой существующего мирового порядка. При этом сама Организация Североатлантического договора позиционирует себя как оборонный союз. В преамбуле документа заявляется, что альянс создан для «защиты свободы, общего наследия и цивилизации» его народов. Статья 5 этого документа формально является оборонительной: нападение на одну страну приравнивается к нападению на всех.

Но организация уже не раз доказала, что является агрессивным блоком: Югославия, Афганистан, Ливия стали жертвами прямой агрессии альянса.

Страны, заключившие антикоминтерновский пакт, позиционировали его как договор для обеспечения своей безопасности, НАТО тоже позиционируется как оборонный союз. Но оба альянса имеют агрессивную сущность. Также оба альянса свои агрессивные действия легитимизируют, опираясь на идеологические постулаты. Страны антикоминтерновского пакта прикрывали нападения на другие государства необходимостью бороться с коммунизмом. НАТО опирается на концепции «гуманитарной интервенции» и «расширения зоны стабильности». Бомбардировки Югославии были названы «гуманитарной миссией», вторжение в Афганистан – борьбой с терроризмом, операция в Ливии – защитой мирного населения. Хотя по факту они преследовали одну цель – устранение политических режимов, которые были неугодны западному политикуму.

Антикоминтерновский пакт трансформировался в 1940 году в Тройственный пакт. Германия, Япония и Италия, уже отбросив всякую дипломатическую патетику, разделили мир на сферы влияния и договорились о новом мировом порядке. После прекращения существования Организации Варшавского договора и развала Советского Союза блок НАТО взял на себя роль мирового жандарма. При этом, в отличие от антикоминтерновского пакта, НАТО продолжает существовать, а значит, будет меняться. Вопрос – как.

В 1954 году СССР и в 2000 году Россия предлагали варианты того, что наша страна станет частью НАТО, но Запад эти предложения отверг. В 1992 году альянс, по логике, должен был исчезнуть – СССР и восточного блока уже не было. Но руководители США и ЕС видели и видят в альянсе инструмент влияния, а вовсе не обороны. Заявление от 11 ноября продолжает эту тенденцию. Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли.

Главный урок антикоминтерновского пакта – если альянс стран кажется агрессивным, несмотря на декларируемые им цели, агрессивным он и является.