Корабль «Шэньчжоу-24» с первым иностранцем состыковался со станцией КНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-24» успешно пристыковался к китайской орбитальной станции «Тяньгун», передает ТАСС со ссылкой на Управление пилотируемой космической программы КНР.

Стыковка аппарата завершилась в 06:56 по московскому времени. В ближайшее время экипаж перейдет из корабля в главный модуль станции под названием «Тяньхэ».

Запуск «Шэньчжоу-24» прошел утром в среду с космодрома Цзюцюань на севере Китая при помощи ракеты-носителя CZ-2F. В состав миссии вошли китайские космонавты Тан Хунбо и У И, а также гражданин Пакистана Мухаммад Зишан Али, который стал первым иностранцем на орбитальной станции КНР.

Станция «Тяньгун» располагается на высоте около 400 км и рассчитана на постоянное пребывание трех человек. Масса комплекса составляет 66 т. Объект, штатно функционирующий с 2022 года, обладает тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в открытый космос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-24».

Также представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о больших надеждах Пекина на предстоящую миссию.

Кроме того, Управление пилотируемых космических полетов КНР сообщило об участии пилота ВВС Пакистана Мухаммада Зишана Али в полете на китайскую орбитальную станцию.