Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин сообщил об активной работе России и Белоруссии на международной арене
Путин: Россия и Белоруссия активно взаимодействуют на международной арене
Россия и Белоруссия продолжают активно работать на международной арене и укреплять Союзное государство, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Продолжаем работать активно на международной арене, укреплять Союзное государство», – приводит РИА «Новости» слова главы российского государства.
Путин также отметил, что в ближайшее время должен состояться Совет министров Союзного государства. Кроме того, президент сообщил об активной работе Москвы и Минска на всех международных площадках, включая ООН, СНГ и ШОС. По его словам, все эти вопросы будут находиться в центре внимания на текущей встрече.
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