  • Новость часаВласти Венгрии решили выделить на АЭС «Пакш-2» дополнительно 300 млн евро
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 00:25 • Новости дня

    Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом

    Премьер-министр Украины рассказал о пожаре под Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно докладам министра внутренних дел Украины и руководителя ГСЧС об ударе в Бучанском районе Киевской области, после попадания там возник пожар с последующей детонацией, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

    По словам Корецкого, задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий, однако уже перекрыта трасса, а местные СМИ сообщают о повторных детонациях, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал премьера.

    «К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. Совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», – добавил украинский премьер.

    Корецкий подчеркнул, что ждет от правоохранителей «мгновенной и суровой реакции».

    Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами произошел на складах под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Житомирская трасса, которая является частью международного маршрута М-06 Киев - Чоп была перекрыта. Киев остался без света после взрывов.

    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    В Британии опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (20)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    28 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Назван главный поставщик советского оружия Киеву

    Эксперт Плотников: Болгария стала одним из главных поставщиков советского оружия Киеву

    Назван главный поставщик советского оружия Киеву
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария покрывает до 40% потребностей украинской армии в дизельном топливе и активно передает бронетехнику с артиллерийскими снарядами советского производства, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

    Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников раскрыл масштабы иностранной помощи Киеву.

    «Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», – заявил специалист на профильной конференции. Он уточнил, что речь идет о бронемашинах, артиллерии, снарядах и стрелковом оружии, передает РИА «Новости».

    Значительную роль в поддержке украинских войск играет Чехия, которая модернизировала около 800 танков Т-72. Прага активно участвует в коалиции по боеприпасам через холдинг Czechoslovak Group.

    Плотников предупредил, что эмиссары этой компании появились в странах СНГ, поэтому российским органам следует обратить на это внимание. Финляндия также оказывает масштабную поддержку, выделив с 2022 года более пяти млрд долларов, из которых почти четыре млрд пошли на военные нужды. Кроме того, Хельсинки ежедневно передает Киеву до 25 разведывательных снимков из космоса.

    Ранее чешские предприятия подготовили для украинской армии сотни обновленных танков советского образца.

    В июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о полном истощении складских резервов национальной армии.

    Месяцем ранее правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.

    Комментарии (5)
    28 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам

    Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество

    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передают СМИ.

    «Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре, путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.

    По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.

    Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.

    Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.

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    28 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink

    В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»

    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.

    Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.

    Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.

    «Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

    Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант».

    Военные развернули новые системы радиоэлектронной борьбы на трассе «Новороссия».

    Отечественные средства РЭБ критически снизили эффективность американской спутниковой связи на линии фронта.

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    28 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девушка, которая установила самодельное взрывное устройство на днище автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО в Петербурге, скрылась за границей, пишут местные СМИ.

    Самодельное взрывное устройство под автомобиль подполковника подразделения ВВС и ПВО в Петербурге установила 24-летняя россиянка, передает «Фонтанка».

    По данным издания, несколько месяцев назад с девушкой связались неизвестные, к которым позже присоединились представители ВСУ.

    Злоумышленники убедили россиянку совершить преступление, пообещав ей помощь в побеге на Украину. Исполнительница приехала в Петербург из другого города, нашла машину в Славянке и вечером 26 августа прикрепила мощную бомбу под водительское сиденье.

    Сразу после этого девушка отправилась в аэропорт Пулково и в пять часов утра вылетела в Турцию. Российские силовики, установив личность подозреваемой, связались с турецкими коллегами, однако выяснилось, что преступница уже покинула страну, отправившись в Кишинев.

    Взрыв прогремел накануне утром у магазина на Колпинском шоссе. Находившийся за рулем подполковник погиб на месте, его супруга была госпитализирована с ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге в результате подрыва кроссовера погиб военный летчик.

    Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб за подготовку убийства военнослужащего Черноморского флота.

    Комментарии (11)
    28 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Le Monde: Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Движение судов в Одессе, Черноморске и Южном полностью остановилось, что вынуждает бизнес искать дорогие альтернативные маршруты и приводит к транспортным коллапсам на границах, сообщает газета Le Monde.

    Работа крупных черноморских портов Украины парализована уже больше месяца, при этом использование альтернативных транспортных путей лишь увеличивает издержки, передает РИА «Новости».

    «В течение более месяца движение судов в трех крупных портах региона – Одессе, Черноморске и Южном – остановилось», – отмечает французское издание Le Monde.

    Официально морские гавани не закрывались, однако крупные судоходные компании фактически прекратили направлять туда свои суда. В результате украинский бизнес вынужден переориентироваться на использование речного транспорта на Дунае, а также железнодорожных и автомобильных перевозок.

    Альтернативные маршруты лишь частично компенсируют остановку черноморских портов. Издержки на логистику стремительно растут, а в доставке товаров возникают серьезные задержки. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что судовладельцы приостановили заходы в порты.

    В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов зафиксировала транспортный коллапс на границе с Польшей. Из-за блокады портов в очереди на выезд скопилось почти 6,5 тыс. грузовиков, а время ожидания достигало семи суток.

    Ранее ВС России поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Измаил.

    Иностранные торговые суда перестали заходить в порты Большой Одессы из соображений безопасности.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справляются с возросшей транспортной нагрузкой.

    Месячная остановка работы морских терминалов обошлась Украине примерно в 2,17 млрд долларов недополученной выручки.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    28 августа 2026, 09:30 • Новости дня
    Железнодорожный коллапс на Украине парализовал движение более сотни поездов

    На Украине задержались более 110 пассажирских поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный сбой в железнодорожном сообщении привел к отставанию от расписания множества составов на Украине, причем максимальное время ожидания достигло 17 часов.

    На территории Украины зафиксированы масштабные сбои в движении железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

    Согласно данным компании «Укрзализныця», свыше 110 пассажирских поездов следуют с нарушением графика.

    Информация на онлайн-табло свидетельствует, что почти 100 составов задерживаются на один час и более. Самое серьезное отставание зафиксировано у поезда сообщением Сумы – Киев, который запаздывает на 17 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на украинских железных дорогах произошел масштабный сбой с задержкой 40 составов.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по транспортной инфраструктуре противника.

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    28 августа 2026, 09:07 • Новости дня
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде, взрывной волной повреждена рядом расположенная поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Беспилотный летательный аппарат врезался в здание магазина «Магнит» в подмосковном Павловском Посаде. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что от взрывной волны пострадала поликлиника, расположенная по соседству.

    «Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», – заявил глава региона в Mах.

    Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон, наибольший урон нанесен двум кабинетам. Детское отделение осталось целым. Губернатор подчеркнул, что поликлиника продолжает работу и принимает пациентов в обычном режиме, за исключением кабинета физиотерапии, который временно закрыт.

    В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они занимаются уборкой помещений, оценкой ущерба и подготовкой к восстановлению выбитых стекол. Власти Подмосковья намерены в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденное здание медицинского учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область.

    За два дня до этого в результате падения дрона в Раменском округе погиб пожилой местный житель.

    В начале месяца при ударе беспилотника по промышленной зоне в Чехове пострадали десять человек.

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    28 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Крупная украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу базовых продуктов питания в одни руки, включая яйца, крупы и сахар, сообщило местное издание «Телеграф».

    По данным «Телеграфа», с 28 августа 2026 года в украинской сети супермаркетов «АТБ» начали действовать строгие лимиты на приобретение некоторых базовых продуктов питания, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Согласно новым правилам, покупателям разрешено приобретать не более шести единиц или килограмм товара в одном чеке. Ограничения затронули продажу круп, макаронных изделий, сахара, растительного масла и ряда других товаров первой необходимости.

    Сильный пожар вспыхнул на территории склада, расположенного в городе Борисполе Киевской области.

    В Киевской области пострадал обслуживающий магазины «АТБ» логистический склад. Киевские супермаркеты столкнулись с серьезным дефицитом базовой провизии.

    Жители Киева массово жалуются на пустые полки в крупных торговых сетях.

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    28 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Второй западный окружной военный суд вынес решение по делу бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заочно приговорили к 11 годам колонии.

    «По совокупности преступлений назначить Арестовичу Алексею Николаевичу окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы», – огласил вердикт судья, передает РИА «Новости».

    Отбыв первые три года в тюрьме, осужденному предстоит провести остаток срока в колонии общего режима. Кроме того, ему на четыре года запретили администрировать сайты и интернет-каналы. Сейчас фигурант уголовного дела объявлен в розыск.

    Следствие установило, что весной 2022 года политик призывал уничтожать железнодорожные пути для срыва снабжения войск в зоне спецоперации. Позже он опубликовал ложные сведения об ударе по вокзалу в Краматорске, заявив о гибели более 30 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича.

    В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника.

    В октябре прошлого года МВД России повторно объявило его в розыск.

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