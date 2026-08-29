Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом
Премьер-министр Украины рассказал о пожаре под Киевом
Согласно докладам министра внутренних дел Украины и руководителя ГСЧС об ударе в Бучанском районе Киевской области, после попадания там возник пожар с последующей детонацией, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий, однако уже перекрыта трасса, а местные СМИ сообщают о повторных детонациях, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал премьера.
«К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. Совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», – добавил украинский премьер.
Корецкий подчеркнул, что ждет от правоохранителей «мгновенной и суровой реакции».
Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами произошел на складах под Киевом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Житомирская трасса, которая является частью международного маршрута М-06 Киев - Чоп была перекрыта. Киев остался без света после взрывов.