Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом

Премьер-министр Украины рассказал о пожаре под Киевом

Tекст: Катерина Туманова

По словам Корецкого, задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий, однако уже перекрыта трасса, а местные СМИ сообщают о повторных детонациях, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал премьера.

«К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. Совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», – добавил украинский премьер.

Корецкий подчеркнул, что ждет от правоохранителей «мгновенной и суровой реакции».

Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами произошел на складах под Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Житомирская трасса, которая является частью международного маршрута М-06 Киев - Чоп была перекрыта. Киев остался без света после взрывов.