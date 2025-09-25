Украина получила до 3,5 млн снарядов по инициативе Чехии

Чехия поставила на Украину до 3,5 млн артиллерийских снарядов

Tекст: Вера Басилая

По словам Павела, поставки боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии достигли 3,5 млн артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

Он заявил, что программа поставок стала ключевым инструментом поддержки украинской обороны. Чехия, по словам президента, была одной из первых стран, начавших военную помощь после февраля 2022 года.

Павел напомнил, что на Мюнхенской конференции в феврале 2024 года он объявил о возможности закупки снарядов для ВСУ в третьих странах при финансовом содействии западных государств.

Ранее Чехия заявила, что Украина получит 1 млн снарядов, купленных на деньги Запада, в 2025 году.

Чехия сообщала, что в 2024 году Киеву уже передали более 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Президент Чехии Петр Павел в мае заявил о планах поставить на Украину в 2025 году около 1,8 млн крупнокалиберных снарядов.