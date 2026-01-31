Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.12 комментариев
Во время конфликта в Житомирской области на Украине сотрудник ТЦК (военкомат) открыл огонь по гражданским, сообщили украинские СМИ.
Сотрудник военкомата в Житомирской области на Украине открыл стрельбу по гражданским во время конфликта, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в Житомирском районе, где мужчина в форме ВСУ достал пистолет и выстрелил в сторону гражданских лиц.
По данным украинских СМИ, на месте находился сотрудник полиции, который пытался воспрепятствовать действиям военного, в результате происшествия никто не пострадал.
Управление украинской полиции в Житомирской области заявило, что военнослужащий якобы использовал стартовый пистолет, а не боевое оружие.
Ранее в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь по автомобилю мужчины, который пытался избежать мобилизации.
Во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб во время задержания мужчины.
В Ровно сотрудник ТЦК обрызгал из газового баллончика двух женщин, одна из которых была с малолетним ребенком.