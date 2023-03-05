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Украинцы обвинили Louis Vuitton в поддержке России
В Сети Louis Vuitton обвинили в поддержке России из-за рекламы с флагом Франции
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Проукраинские пользователи Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской) раскритиковали бренд Louis Vuitton, который выпустил рекламу с символом компании V и французским флагом.
Пользователи соцсети решили, что белый, синий и красный цвета, а также буква V символизируют поддержку России, сообщает РИА «Новости».
«Больше, чем Louis Vuitton с названием повезло только Zadig&Voltaire», – написал один из подписчиков.
«Как в современном мире поднять охваты до небывалых высот», – подметил второй.
«У людей истерика от трех цветов», – оставил комментарий третий.
«Черный, синий, красный... Флаг ДНР, не иначе», – пошутили пользователи.
Напомним, после выхода рекламы Dior в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили бренд в поддержке России, в частности спецоперации, другие – порадовались, что отмены русской культуры не произошло.
Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман заявил газете ВЗГЛЯД, что «культура отмены» в отношении России не приносит выгоды на Западе, а возмущаются рекламой Dior со снегом и русскими березками те, кто такую выгоду ожидал.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки
Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат
«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова в военкомат, реализовав свое право на жизнь, заявил украинский стендап-комик Андрей Щегель.
Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».
Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».
По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».
Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».
Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.
Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
Немецкий Rheinmetall захотел купить в Швейцарии неисправные Leopard 1 для Украины
Немецкий концерн Rheinmetall решил купить у швейцарской Ruag неисправные танки Leopard 1 для Украины
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.
Издание пишет, что Ruag еще в 2016 купила в Италии 96 танков Leopard 1 A5, которые на момент покупки не были технически исправны. Отмечается, что эти танки до сих пор находятся в Италии. Швейцарская компания хотела их перепродать, передает РИА «Новости».
В Ruag подтвердили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить эти старые танки, при этом компания ФРГ ясно объяснила, что после переработки они отправятся на Украину.
Отмечается, что государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на сделку.
Ранее Минобороны Германии подтвердило, что Швейцарии был направлен запрос на покупку танков Leopard 2, но якобы техника не предназначена для Украины, а для улучшения запасов бундесвера.
Напомним, гендиректор немецкой компании Rheinmetall заявил, что на Украине планируется строительство завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.
Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что строительство немецкого танкового завода на Украине станет военной мишенью для России.
Российские войска за сутки уничтожили 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
В Минобороны уточнили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
Ведомство подчеркнуло, что на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.
«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Также в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, указали в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области.
Сенатор Климов: США используют лазейки в ДНЯО и не собираются от этого отказываться
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США уворачиваются от предложений России не иметь ядерного оружия за пределами своих границ, при этом численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов, комментируя очередную годовщину вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Договор о нераспространении ядерного оружия по большому счету важен всему миру. То есть и странам, которые обладают таким оружием, и всем остальным государствам. Он хоть и не абсолютно, но в значительной мере сдерживает расползание этого очень опасного оружия», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«России, США, Китаю, Франции и Великобритании не выгодно, чтобы «клуб обладателей ядерного оружия» разрастался несмотря на то, что вопросы о каких-то совместных интересах этих стран кажутся довольно парадоксальными в нынешней ситуации. А между тем расширение этого круга потихоньку происходит. Помимо вышеперечисленных государств, есть и другие страны, которые не скрывают наличие ядерного оружия», – отметил сенатор.
Рассуждая о взаимоотношениях США и России в рамках данного договора, Климов отметил, что «несмотря на сдерживающую функцию, американцы предпринимают всяческие попытки его обойти». «Например, они уворачиваются от наших предложений не иметь ядерного оружия за пределами своих границ. У нас нет ни оружия за пределами страны, ни планов по его размещению, в отличие от США», – подчеркнул он.
Собеседник акцентировал внимание на том, что численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. «Они используют лазейки в договоре и не собираются от этого отказываться», – отметил парламентарий.
Климов также указал на отсутствие значимой роли ООН и в частности МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия. «Принимать решения в этой сфере могут лишь несколько государств, причем почти все они представлены среди постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь МАГАТЭ может только контролировать исполнение решений, выработанных этими странами», – сказал он.
«Стоит также отметить, что МАГАТЭ в значительной степени находится под влиянием Соединенных Штатов, поскольку в состав организации входит много государств, подконтрольных американцам, в том числе все страны НАТО. Поэтому говорить об объективности, особенно в нынешних условиях, практически не приходится», – заключил сенатор.
Напомним, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. 11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.
Осенью посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования. Он отметил, что российский арсенал вооружений не представляет угрозы для США. Ранее сообщалось, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). «Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – подчеркнул президент.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США.
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Лукашенко и Си Цзиньпин решили вместе работать над миром на Украине
Посол Белоруссии в КНР: Лукашенко и Си Цзиньпин договорились объединить усилия для выхода на переговоры по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине заявили о необходимости объединить усилия для выхода на переговоры в целях установления мира на Украине, сообщил посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько.
Белорусский дипломат заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что Лукашенко и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира, передает ТАСС.
Сенько напомнил, что глава Белоруссии в недавнем интервью китайским СМИ призвал услышать позицию Пекина по ситуации и урегулированию конфликта на Украине и рекомендовал прислушаться как участникам конфликта, так и всем странам, которые еще не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира.
Напомним, 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном предложил Пекину интенсифицировать отношения с Минском. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях.
Награжденную Украиной медалью «За содействие военной разведке» эскортницу внесли в базу «Миротворец»
Украинскую эскортницу Ксюшу Манекен, награжденную властями Киева, внесли в базу «Миротворец» из-за Крыма
Украинскую эскортницу Оксану Волощук(Ксюшу Манекен), которую киевские власти наградили медалью «За содействие военной разведке», внесли в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду» и признание Крыма российским.
В ее соцсетях была обнаружена запись: «Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно». По словам самой Волощук, она это написала еще в 2015 году, передает RT.
Создатели «Миротворца» обвинили ее в антиукраинской пропаганде в пользу России и призвали украинских силовиков принять против нее меры.
Ранее бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Bloomberg: Ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву
Поставкам оружия на Украину может угрожать напряжение в отношениях между Германией и Польшей, сообщило агентство Bloomberg.
Как напоминает издание, Варшава постоянно обвиняла Берлин в задержке отправки танков ВСУ. При этом, когда канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставку «Леопардов», Польша сама с трудом выполнила обязательство, передает РИА «Новости».
Также Варшава уже более года требует от Берлина выплатить 1,3 трлн долларов репараций, напомнили в статье.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера.
Американский экономист раскритиковал прогнозы Запада по Украине и России
Экономист из США МакМейкен заявил, что все прогнозы Запада по Украине не сбылись
Ни один из прогнозов США по поводу конфликта на Украине так и не стал реальностью, все усилия превратить его в мировую войну обернулись неудачей, заявил экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса»
МакМейкен пишет, что предсказания США и СМИ о захвате Россией половины Европы не сбылись, а санкции не привели к краху российской экономики. Он указывает, что большая часть стран неоднозначно относится к конфликту. При этом американский экономист считает, что он закончится перемирием или переговорами, передает РИА «Новости».
В материале МакМейкен пишет, что США и НАТО не удалось превратить украинский конфликт в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.
Эксперт подчеркивает, что большая часть планеты не готова идти на жертвы ради интересов США на Украине, и видят лицемерие, за разговорами западных политиков и необходимости уважать национальный суверенитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине.
Украинский эксперт предсказал «оперативный уход» из Артемовска
Украинский эксперт не исключил сдачи Артемовска из-за тяжелой ситуации
Если Артемовск (украинское название Бахмут) будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение об «оперативном уходе» из города, заявил украинский военный аналитик Петр Черник.
Эксперт считает бои в Артемовске эпицентром войны, он отметил, что сейчас там ситуация тяжелая. Черник подчеркнул, что власти Украины и командование могут принять решение об оперативном уходе из города, если он будет разрушен, в таком случае ВСУ удастся избежать трагедии, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель New York Times Марк Сантора заявил, что второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу. Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Между тем, российские войска практически окружили Артемовск.
Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в страданиях украинцев
Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей администрацией наживается на страданиях украинского народа, он не способен руководить и должен уйти в отставку, заявил бывший Олег Соскин, который в 1990–2000-х годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Соскин обвинил Зеленского в том, что он наживается на горе народа, которые не может купить хлеба и молока и живут в страшных условиях, передает РИА «Новости».
Он считает, что администрация президента Украины «бесится с жиру», вместо ужесточения контроля над СМИ им следовало бы заняться решением проблем украинцев, в которых виноват киевский режим.
Ранее экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской нации.
Трамп обещал после переизбрания разрешить конфликт на Украине за сутки
Экс-президент США Трамп заявил о своей способности урегулировать конфликт на Украине за 24 часа в случае переизбрания
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в случае переизбрания на пост президента Соединенных Штатов якобы смог бы обеспечить урегулирование ситуации на Украине за 24 часа.
Перед выступлением на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде американской столицы Трамп заявил, что, будучи президентом Соединенных Штатов, смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа. Глава 45-й администрации США выступил с утверждением, что сделать это якобы не было бы трудно, передает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что конфликт нужно урегулировать прямо сейчас. По его словам, это можно было бы решить за 24 часа, если бы люди понимали, что делают. Он выступил с утверждением, что это было бы просто.
Трамп отказался разъяснить, как, по его мнению, можно обеспечить урегулирование, так как, по его словам, если бы он рассказал, то, вероятно, не смог бы это сделать. Он вновь повторил, что сделал бы это за 24 часа, но для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность.
Напомним, в январе Трамп уже заявлял возможности урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
Посол Украины заявил, что Лондон поставит Киеву вдвое больше обещанных танков
Украинский посол в Лондоне заявил о намерении Британии увеличить поставки танков
Британские власти поставят Украине вдвое больше танков Challenger 2 чем обещали ранее, увеличат объемы поставок самоходных гаубиц AS-90 и число украинских военных для обучения в Великобритании, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
Пристайко заявил, что якобы Великобритания решила увеличить вдвое число поставок танков на Украину после визита в Лондон Владимира Зеленского. Таким образом, вместо 14 обещанных танков Challenger 2 Лондон поставит 28 единиц этой техники, передает ТАСС.
По словам посла, также Британия поставит 33 155-миллиметровые установки AS-90, до этого Киеву было обещано 30 таких самоходных гаубиц.
Пристайко также заявил, что Великобритания предложила увеличить в 2,5 раза численность украинских военных, которых она готова обучить. По его словам, с начала конфликта в Донбассе под руководством британских советников было обучено 25 тыс. украинских военных.
В то же время посол высказал сожаление, что Украина не может пока убедить западные страны поставить военные самолеты, но Киев «ищет варианты».
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что танки Challenger 2 доставят на Украину в марте.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Британия разоряется ради вооружения Украины.
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР
Минобороны: Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР
В районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР) российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка ДНР, Кременная, Петровское и Залиман ЛНР, указали в Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что в районе населенного пункта Попов Яр ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов».
Кроме того, в пресс-службе отметили, что в районах населенных пунктов Нетайлово ДНР и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
В воскресенье в Минобороны заявили, что ВС РФ за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных.