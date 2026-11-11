Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

«Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.