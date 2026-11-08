Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.

В ведомстве уточнили, что днем в результате атак была поражена электроподстанция 330 кВ «Каменская». Данный объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.

Кроме того, в порту Черноморск Одесской области повреждено судно типа «контейнеровоз», доставившее на территорию Украины различное имущество и грузы двойного назначения. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы также поражен сухогруз, который перевозил вооружение и военное имущество для украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество для украинской армии сухогрузу в акватории Черного моря.

В среду российские военные нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

Во вторник Вооруженные силы России поразили объекты энергетического комплекса и портовой инфраструктуры Украины.