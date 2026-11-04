Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение. Так, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Бережного, Гарбузовки, Дорошенково и Колодезного, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Марковкой, Никольским, Путивлем и Спасским.

Противник при этом потерял более 195 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Моначиновки, Смородьковки Харьковской области, Богородичного, Крымков и Райгородка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих и четыре станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Кондратовки, Краматорска, Славянска, Стародубовки и Ясногорки ДНР.

При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Веровки, Веселой Горы, Каменки, Криворожья, Роганского и Яковлевки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, три бронемашины и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1105 военнослужащих.

Днем ранее они потеряли в зоне СВО более 900 военных.

А до этого ВСУ потеряли около 1175 человек на всех направлениях СВО.