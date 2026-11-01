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ВСУ потеряли около 1175 человек на всех направлениях СВО
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1175 военнослужащих
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек в ходе проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.
Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировки войск «Центр», уничтожив до 350 военнослужащих, сообщает Минобороны.
Российские силы группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ряду украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, ликвидировав до 205 человек.
Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю в Запорожской области, потери украинской армии на этом направлении составили до 20 военных. В зоне ответственности группировки «Север» ликвидировано до 190 военнослужащих.
Группировка войск «Запад» уничтожила до 200 украинских солдат. В зоне ответственности Южной группировки потери противника превысили 210 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска потеряли порядка 1220 военнослужащих на всех направлениях спецоперации. В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.