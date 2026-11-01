Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1175 военнослужащих

Tекст: Вера Басилая

Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировки войск «Центр», уничтожив до 350 военнослужащих, сообщает Минобороны.

Российские силы группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ряду украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, ликвидировав до 205 человек.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю в Запорожской области, потери украинской армии на этом направлении составили до 20 военных. В зоне ответственности группировки «Север» ликвидировано до 190 военнослужащих.

Группировка войск «Запад» уничтожила до 200 украинских солдат. В зоне ответственности Южной группировки потери противника превысили 210 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска потеряли порядка 1220 военнослужащих на всех направлениях спецоперации. В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.