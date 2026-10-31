Боец спецназа «Ахмат» сообщил о десятках японских наемников в ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

На стороне украинской армии воюет множество наемников из Японии, рассказал ТАСС военнослужащий спецназа «Ахмат», этнический японец с позывным Даня.

«Сейчас тоже много, но, когда только началось СВО, 70 человек [воевали на стороне] Украины в добровольцах из Японии», – заявил боец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре колумбийскому наемнику Франко Эдгару Маурисио Эспинозе к 13,5 года колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

В четверг российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области.

При этом боец спецназа «Ахмат» Даня ранее сжег свой японский паспорт.

