Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Лавров подписал пакет документов с ведущими организациями Африки
Глава МИД Сергей Лавров на полях третьего саммита Россия – Африка подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.
Лавров подписал меморандумы и планы действий о взаимопонимании между Россией и ведущими организациями Африканского континента, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В частности, заключены меморандумы с Восточноафриканским сообществом, Общим рынком Восточной и Южной Африки и Секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли. Кроме того, подписаны планы действий на 2027–2029 годы с Комиссией Африканского союза, Сообществом развития Юга Африки и Экономическим сообществом государств Центральной Африки.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сделан очередной шаг в формировании правовой базы сотрудничества с африканскими организациями. Это будет способствовать углублению партнерства и реализации решений третьего саммита Россия – Африка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.
В тот же день действующий председатель Афросоюза Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией.
Глава Минприроды Александр Козлов предложил государствам континента взаимодействие в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.