Противники иммиграционной полиции перекрыли Бруклинский мост в Нью-Йорке

Противники ICE на время перекрыли Бруклинский мост в Нью-Йорке

Tекст: Валерия Городецкая

Небольшая группа людей с плакатами вышла на проезжую часть и перекрыла несколько полос. Вскоре полиция задержала участников акции, а движение транспорта по мосту возобновилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Поводом для недовольства активистов стал недавний инцидент с участием агентов иммиграционной службы. Сотрудники ведомства открыли огонь по находившемуся в автомобиле мужчине в присутствии пятилетнего ребенка. Власти пояснили, что пострадавший находился в Соединенных Штатах нелегально и ранее был дважды судим за кражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале американские правоохранители задержали более 50 человек в ходе акций против рейдов иммиграционной службы в штате Миннесота.

В январе журналист Такер Карлсон выразил опасения по поводу будущего Соединенных Штатов на фоне массовых протестов и антимигрантских рейдов в Миннеаполисе.