Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Противники иммиграционной полиции перекрыли Бруклинский мост в Нью-Йорке
Противники ICE на время перекрыли Бруклинский мост в Нью-Йорке
Группа протестующих против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) ненадолго заблокировала движение транспорта по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке.
Небольшая группа людей с плакатами вышла на проезжую часть и перекрыла несколько полос. Вскоре полиция задержала участников акции, а движение транспорта по мосту возобновилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.
Поводом для недовольства активистов стал недавний инцидент с участием агентов иммиграционной службы. Сотрудники ведомства открыли огонь по находившемуся в автомобиле мужчине в присутствии пятилетнего ребенка. Власти пояснили, что пострадавший находился в Соединенных Штатах нелегально и ранее был дважды судим за кражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале американские правоохранители задержали более 50 человек в ходе акций против рейдов иммиграционной службы в штате Миннесота.
В январе журналист Такер Карлсон выразил опасения по поводу будущего Соединенных Штатов на фоне массовых протестов и антимигрантских рейдов в Миннеаполисе.