Рассматривавший дело президента Венесуэлы Мадуро судья умер в США

Рассматривавший дело Николаса Мадуро федеральный судья умер в 92 года

Tекст: Денис Тельманов

О смерти юриста официально сообщили в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, передает РИА «Новости». «Да, это так», – заявили представители инстанции в ответ на просьбу подтвердить соответствующую информацию.

Хеллерстайн был назначен на должность в 1998 году. За время своей карьеры он рассматривал ряд резонансных дел, включая судебные разбирательства, связанные с террористическими актами 11 сентября 2001 года.

Последнее заседание в рамках дела венесуэльского лидера состоялось 15 октября. На нем судья передвигался с тростью и говорил еле слышно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Мадуро и его супруга Силия Флорес отказались признать вину по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток.

В начале месяца адвокаты сообщили о возможном сердечном приступе у жены венесуэльского президента во время нахождения под стражей в США.

В прошлом месяце защита заявила об отсутствии у американского суда юрисдикции для уголовного преследования главы суверенного государства.