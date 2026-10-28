Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Рассматривавший дело президента Венесуэлы Мадуро судья умер в США
Рассматривавший дело Николаса Мадуро федеральный судья умер в 92 года
Федеральный судья Элвин Хеллерстайн, который рассматривал уголовное дело президента Венесуэлы Николаса Мадуро, скончался в США в возрасте 92 лет.
О смерти юриста официально сообщили в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, передает РИА «Новости». «Да, это так», – заявили представители инстанции в ответ на просьбу подтвердить соответствующую информацию.
Хеллерстайн был назначен на должность в 1998 году. За время своей карьеры он рассматривал ряд резонансных дел, включая судебные разбирательства, связанные с террористическими актами 11 сентября 2001 года.
Последнее заседание в рамках дела венесуэльского лидера состоялось 15 октября. На нем судья передвигался с тростью и говорил еле слышно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Мадуро и его супруга Силия Флорес отказались признать вину по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток.
В начале месяца адвокаты сообщили о возможном сердечном приступе у жены венесуэльского президента во время нахождения под стражей в США.
В прошлом месяце защита заявила об отсутствии у американского суда юрисдикции для уголовного преследования главы суверенного государства.