Адвокаты заявили о сердечном приступе у жены Мадуро в американской тюрьме

Associated Press: Жена Мадуро перенесла сердечный приступ в тюрьме США

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По словам адвокатов, Флорес похудела на 25 фунтов (11,3 кг), а врачи сообщили, что ей может потребоваться операция на сердце. Также она, возможно, перенесла легкий сердечный приступ в июле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Защитники также обратили внимание на появление у женщины шрамов после событий 3 января.

В четверг телеканал CNN сообщил о подготовке новых обвинений против Николаса Мадуро и его жены.

Во вторник стало известно, что Силии Флорес потребовалась операция из-за проблем с сердцем.

В прошлую пятницу СМИ рассказали, что президент США Дональд Трамп якобы обсуждал план захвата венесуэльского лидера с искусственным интеллектом.