Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Адвокаты заявили о сердечном приступе у жены Мадуро в американской тюрьме
Associated Press: Жена Мадуро перенесла сердечный приступ в тюрьме США
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес могла перенести сердечный приступ во время нахождения под стражей в США, а также потеряла более 11 кг веса, сообщили ее адвокаты.
«По словам адвокатов, Флорес похудела на 25 фунтов (11,3 кг), а врачи сообщили, что ей может потребоваться операция на сердце. Также она, возможно, перенесла легкий сердечный приступ в июле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Защитники также обратили внимание на появление у женщины шрамов после событий 3 января.
В четверг телеканал CNN сообщил о подготовке новых обвинений против Николаса Мадуро и его жены.
Во вторник стало известно, что Силии Флорес потребовалась операция из-за проблем с сердцем.
В прошлую пятницу СМИ рассказали, что президент США Дональд Трамп якобы обсуждал план захвата венесуэльского лидера с искусственным интеллектом.