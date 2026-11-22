Tекст: Ольга Иванова

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, говорится в сообщении оперштаба в «Макс».

«В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона пострадал мужчина… Из-за атаки еще одного FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали брат и сестра. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей теменной области и спины, а также девочка 13 лет», – заявили в оперштабе.

Кроме того, в селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации взрывного устройства пострадал мужчина. Еще один мужчина получил ранения при атаке беспилотника на легковой автомобиль в хуторе Ульяновка Волоконовского округа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье региональный оперативный штаб сообщил о ранении отца и сына в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Белгородской области.

В тот же день четыре мирных жителя получили ранения в результате массированных ударов украинских беспилотников по населенным пунктам региона.

Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атак дронов на населенные пункты области.