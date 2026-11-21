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Финские пограничники направились к атакованному в Финском заливе судну
Минобороны Финляндии: Пограничники направились к атакованному дронами судну
Средства пограничной охраны Финляндии направились к грузовому судну, которое подверглось атаке двух беспилотников в нейтральных водах Финского залива.
Грузовое судно, следовавшее в Калининград, подверглось удару в трех морских милях от российской границы, передает РИА «Новости».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что корабль атаковали два беспилотника. По его словам, в настоящий момент идет эвакуация экипажа.
«Средства пограничной охраны направляются на место», – заявили в министерстве обороны Финляндии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил об отсутствии угрозы для снабжения региона после атаки беспилотников на грузовое судно.
Силы обороны Финляндии ввели временные ограничения на авиасообщение и морские перевозки в восточной части Финского залива.